Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 14:52

Общество

В России предложили давать некурящим дополнительные дни отпуска

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России предложили ввести дополнительные оплачиваемые дни отпуска для сотрудников, которые не курят. С такой инициативой в беседе с "Абзацем" выступил юрист и политик Иван Курбаков, возглавляющий общественную организацию "Отцы рядом".

По его словам, мера должна компенсировать разницу в рабочем времени между курящими и некурящими сотрудниками, поскольку первые регулярно делают перерывы. Он считает, что это также может стать стимулом к отказу от вредной привычки и в целом укрепить культуру здорового образа жизни в коллективах.

"Предоставление трех–пяти дополнительных оплачиваемых дней станет заметным стимулом для сотрудников, не нарушая при этом финансовую устойчивость бизнеса", – отметил Курбаков.

При этом он отметил, что для реализации инициативы потребуется четкая правовая регламентация, чтобы избежать споров и конфликтов внутри трудовых коллективов.

Ранее в РФ призвали запретить упоминание вейпов в Сети, так как это является скрытой рекламой и формирует у молодежи ложное представление о безопасности альтернативы сигаретам. При этом исключить возможность пропаганды вейпинга среди молодого поколения можно только через предотвращение распространения вейпов.

