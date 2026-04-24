Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 14:41

Культура

"Мосбилет" рассказал об эксклюзивной программе в театре "ШДИ"

Фото: театр "Школа драматического искусства"

Театр "Школа драматического искусства" приглашает гостей и жителей столицы на постановку "Гроза. Апокриф", которая пройдет 13 мая. Для пользователей сервиса "Мосбилет" в этот день подготовлена уникальная программа, передает портал мэра и правительства города.

Сначала для посетителей проведут экскурсию, которая начнется в 17:00. На ней они смогут узнать секреты одного из самых необычных культурных пространств мегаполиса – театра без кулис, чьей ключевой особенностью является стеклянная крыша.

Посетители увидят выставку картин и керамики в фойе "Атриум", узнают историю названия зала "Глобус" и побывают в камерном "Тау-зале", чьи очертания напоминают греческую букву, давшую название пространству. Также зрителям расскажут, почему эти помещения лишены кулис.

Вход на экскурсию для подписчиков "Мосбилет" бесплатный, однако требуется предварительная регистрация.

Продолжит программу спектакль "Гроза. Апокриф", раскрывающий новые смыслы классической пьесы Александра Островского. Постановка затронет тему сохранения личности и связи с близкими в мире бесконечных кратких ответов. Показ состоится в зале "Манеж" в 19:00. Длительность составит 1 час 50 минут без антракта.

После спектакля зрители смогут пообщаться с труппой и постановщиками, задать вопросы и высказать свое мнение. Встреча с артистами и режиссером начнется в 21:00.

Ранее театр "Школа драматического искусства" представил весеннюю афишу. Все желающие могут посетить постановки "Идеальный муж" (1 и 3 мая, 10 июня), "Белые ночи" (24 апреля, 16 мая и 9 июня) и "Строитель Сольнес" (29 апреля, 17 мая и 2 июня).

