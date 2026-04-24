Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 14:51

Женщина погибла в результате удара дрона в Белгородской области

Женщина погибла в результате удара дрона в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что БПЛА нанес удар по легковому автомобилю в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Машина загорелась и была уничтожена огнем, женщина скончалась на месте от полученных травм. Кроме того, водитель получил тяжелые ранения – врачи Грайворонской ЦРБ диагностировали ему минно-взрывную травму, баротравму, множественные осколочные ранения грудной клетки, плеча и предплечья. В настоящий момент ему оказывают необходимую помощь в отделении реанимации.

"От лица всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования всем ее родным и близким", – добавил Гладков.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, в свою очередь, сообщил, что в селе Щекино Рыльского района FPV-дрон атаковал территорию частного дома.

Пострадал 38-летний местный житель, у него диагностированы слепые осколочные ранения мягких тканей правой голени. Мужчину доставили в Рыльскую ЦРБ, а в ближайшее время перевезут в Курск.

Хинштейн пожелал ему скорейшего выздоровления, а также попросил всех быть бдительными и не пренебрегать мерами безопасности.

Ранее сообщалось, что за первые 90 дней 2026 года в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 266 мирных жителей. Вместе с тем за этот период ранения получили около 1 459 человек. С начала февраля 2022-го от действий ВСУ пострадали более 27 тысяч мирных жителей, из них более 8 тысяч были убиты.

