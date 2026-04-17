Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
17 апреля, 15:31

Культура
Главная / Истории /

Екатерина Волкова раскритиковала вызывающие образы на красной дорожке ММКФ-2026

Платье из перьев и отсутствие юбки: в каких нарядах звезды появились на открытии ММКФ

48-й Московский международный кинофестиваль открылся 16 апреля. Перед началом церемонии традиционно состоялась красная дорожка, на которой не обошлось и без эпатажа. О самых ярких моментах читайте в материале Москвы 24.

Около 200 картин из 43 стран

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Открытие 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) состоялось на сцене столичного театра "Россия" 16 апреля. В начале церемонии министр культуры Ольга Любимова зачитала телеграмму Владимира Путина, который назвал фестиваль гостеприимной площадкой для талантов из России и других стран. Она также вручила специальный приз ММКФ "Верю!" имени Константина Станиславского. Почетной награды удостоился актер Сергей Безруков.

Все равно испытываешь чувство неловкости. Все равно думаешь, что это о ком-то другом. Я продолжаю работать, не думая о наградах, но приз "Верю!" – самая важная награда для актера. И самое главное, чтобы тебе верил зритель.
Сергей Безруков
актер, народный артист РФ

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Открытие фестиваля прошло без президента ММКФ, режиссера и народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. Вместо него ведущий церемонии актер Даниил Воробьев, согласно многолетней традиции, вручил председателю жюри ювелирную цепь с образом святого Георгия как "символ власти". В этом году жюри основного конкурса ММКФ возглавил режиссер из Шри-Ланки Прасанна Витанаге.

Помимо него, основной конкурс будут судить российский режиссер, сценарист и продюсер Иван Твердовский, актриса Дарья Екамасова, китайская актриса и певица Цзинь Ша, турецкий режиссер и продюсер Махмут Фазыл Джошкун и испанский режиссер Хавьер Ребольо.

В рамках фестиваля покажут около 200 картин из 43 стран – среди них 19 мировых и международных премьер и 96 российских. В основном конкурсе полнометражного кино соревнуются 13 картин из Италии, Испании, Китая, России, Аргентины, Индии и других.

Церемония закрытия ММКФ состоится 23 апреля: победителям вручат статуэтки "Серебряный Святой Георгий", а главный приз фестиваля – "Золотой Святой Георгий" – получит лучший фильм.

"Неужели так приятно чувствовать себя шутом?"

Фото: Настасья Самбурская. РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перед церемонией традиционно состоялась красная дорожка. По ней прошли звезды театра и кино, блогеры и другие приглашенные гости. Некоторые знаменитости выбрали откровенные наряды, несмотря на ветреную и дождливую погоду, а кто-то, наоборот, не забыл куртку и пальто.

Актриса Настасья Самбурская выбрала для выхода эффектное красное платье с асимметричным декольте. Образ дополнили атласные туфли в тон, макияж с акцентом на красной помаде и гладкая прическа с убранными назад волосами.

Фото: Валерия Астапова. РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Не менее яркий образ выбрала актриса Валерия Астапова, снявшаяся в сериале "Москва слезам не верит. Все только начинается". Она появилась на красной дорожке в черном платье из перьев и рассказала об особых чувствах которые вызывает у нее присутствие на фестивале, сообщает газета "Известия".

Мне трепетно, волнительно, красиво, масштабно! Очень приятно здесь находиться. Особенно если в такие моменты замирать и вспоминать, где было твое начало.
Валерия Астапова
актриса

Одним из самых обсуждаемых в СМИ стал образ актрисы Кристины Асмус: белый наряд с открытой зоной плеч и декольте, который журналисты назвали "платьем невесты". Она также выбрала минималистичные украшения: серьги-капельки и тонкий браслет-цепочку. Распущенные волосы были уложены мягкими волнами.

Не обошлось и без провокационных нарядов. Блогер и ведущая Алина Ян (настоящее имя – Алина Саакян) надела золотистый корсет с элементами скульптуры, кружевные колготки и нижнее белье, при этом юбки или брюк не было вовсе.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alina___yan; volkovihome

На такой смелый выход отреагировала звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова в своих соцсетях. Она прикрепила видео с Алиной на красной дорожке и написала, что гости перестали чувствовать статус, который задают организаторы мероприятия.

Что происходит на дорожках ММКФ? Теперь я даже не уверена, что надеть на закрытие – может, рыболовную сетку? <...> Раньше выход на дорожку был привилегией. Ты – часть кино, часть истории. Одежда – жест уважения к фестивалю и тем, кто был до тебя. Сейчас смотрю репортажи, и возникает физическая неловкость. Будто в оперу ворвались пьяные родственники. Они не бунтуют, а просто не понимают, куда попали. Для них дорожка – лайв-стрим, хайп. Как для той блогерши в колготках и трусах, от которой волосы дыбом. Неужели так приятно чувствовать себя шутом?
Екатерина Волкова
актриса

Актриса подчеркнула, что выбор элегантного платья на подобные мероприятия является не консерватизмом, а уважением к присутствующим, и без этого "любая красная дорожка – шапито".

Одна из гостей красной дорожки пришла в своей версии исторического костюма, вдохновленной европейской модой XVII–XVIII веков с нотами барокко и рококо. Девушка надела корсетное платье с оголенными плечами и жестким лифом, расшитым золотыми узорами. Образ дополнял объемный шлейф с принтом, напоминающим полотна художников той эпохи.

По красной дорожке также прошли Валерия Гай Германика и ее дочь Октавия. Режиссер выбрала "голое" черное платье с кожаными рукавами: грудь скрывали лишь две круглые вставки. Образ дополнили ажурные колготки в тон, венок в прическе и насыщенный макияж с черными губами. Октавия выбрала более скромный образ: закрытое бордовое платье с длинными рукавами и высоким воротом. Аксессуаром стала крупная цепь с большим крестом.

культурашоу-бизнесистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика