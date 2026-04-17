Екатерина Волкова раскритиковала вызывающие образы на красной дорожке ММКФ-2026

48-й Московский международный кинофестиваль открылся 16 апреля. Перед началом церемонии традиционно состоялась красная дорожка, на которой не обошлось и без эпатажа. О самых ярких моментах читайте в материале Москвы 24.
Около 200 картин из 43 стран
Открытие 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) состоялось на сцене столичного театра "Россия" 16 апреля. В начале церемонии министр культуры Ольга Любимова зачитала телеграмму Владимира Путина, который назвал фестиваль гостеприимной площадкой для талантов из России и других стран. Она также вручила специальный приз ММКФ "Верю!" имени Константина Станиславского. Почетной награды удостоился актер Сергей Безруков.
Открытие фестиваля прошло без президента ММКФ, режиссера и народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. Вместо него ведущий церемонии актер Даниил Воробьев, согласно многолетней традиции, вручил председателю жюри ювелирную цепь с образом святого Георгия как "символ власти". В этом году жюри основного конкурса ММКФ возглавил режиссер из Шри-Ланки Прасанна Витанаге.
Помимо него, основной конкурс будут судить российский режиссер, сценарист и продюсер Иван Твердовский, актриса Дарья Екамасова, китайская актриса и певица Цзинь Ша, турецкий режиссер и продюсер Махмут Фазыл Джошкун и испанский режиссер Хавьер Ребольо.
В рамках фестиваля покажут около 200 картин из 43 стран – среди них 19 мировых и международных премьер и 96 российских. В основном конкурсе полнометражного кино соревнуются 13 картин из Италии, Испании, Китая, России, Аргентины, Индии и других.
Церемония закрытия ММКФ состоится 23 апреля: победителям вручат статуэтки "Серебряный Святой Георгий", а главный приз фестиваля – "Золотой Святой Георгий" – получит лучший фильм.
"Неужели так приятно чувствовать себя шутом?"
Перед церемонией традиционно состоялась красная дорожка. По ней прошли звезды театра и кино, блогеры и другие приглашенные гости. Некоторые знаменитости выбрали откровенные наряды, несмотря на ветреную и дождливую погоду, а кто-то, наоборот, не забыл куртку и пальто.
Актриса Настасья Самбурская выбрала для выхода эффектное красное платье с асимметричным декольте. Образ дополнили атласные туфли в тон, макияж с акцентом на красной помаде и гладкая прическа с убранными назад волосами.
Не менее яркий образ выбрала актриса Валерия Астапова, снявшаяся в сериале "Москва слезам не верит. Все только начинается". Она появилась на красной дорожке в черном платье из перьев и рассказала об особых чувствах которые вызывает у нее присутствие на фестивале, сообщает газета "Известия".
Одним из самых обсуждаемых в СМИ стал образ актрисы Кристины Асмус: белый наряд с открытой зоной плеч и декольте, который журналисты назвали "платьем невесты". Она также выбрала минималистичные украшения: серьги-капельки и тонкий браслет-цепочку. Распущенные волосы были уложены мягкими волнами.
Не обошлось и без провокационных нарядов. Блогер и ведущая Алина Ян (настоящее имя – Алина Саакян) надела золотистый корсет с элементами скульптуры, кружевные колготки и нижнее белье, при этом юбки или брюк не было вовсе.
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alina___yan; volkovihome
На такой смелый выход отреагировала звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова в своих соцсетях. Она прикрепила видео с Алиной на красной дорожке и написала, что гости перестали чувствовать статус, который задают организаторы мероприятия.
Актриса подчеркнула, что выбор элегантного платья на подобные мероприятия является не консерватизмом, а уважением к присутствующим, и без этого "любая красная дорожка – шапито".
Одна из гостей красной дорожки пришла в своей версии исторического костюма, вдохновленной европейской модой XVII–XVIII веков с нотами барокко и рококо. Девушка надела корсетное платье с оголенными плечами и жестким лифом, расшитым золотыми узорами. Образ дополнял объемный шлейф с принтом, напоминающим полотна художников той эпохи.
По красной дорожке также прошли Валерия Гай Германика и ее дочь Октавия. Режиссер выбрала "голое" черное платье с кожаными рукавами: грудь скрывали лишь две круглые вставки. Образ дополнили ажурные колготки в тон, венок в прическе и насыщенный макияж с черными губами. Октавия выбрала более скромный образ: закрытое бордовое платье с длинными рукавами и высоким воротом. Аксессуаром стала крупная цепь с большим крестом.