Екатерина Волкова раскритиковала вызывающие образы на красной дорожке ММКФ-2026

48-й Московский международный кинофестиваль открылся 16 апреля. Перед началом церемонии традиционно состоялась красная дорожка, на которой не обошлось и без эпатажа. О самых ярких моментах читайте в материале Москвы 24.

Открытие 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) состоялось на сцене столичного театра "Россия" 16 апреля. В начале церемонии министр культуры Ольга Любимова зачитала телеграмму Владимира Путина, который назвал фестиваль гостеприимной площадкой для талантов из России и других стран. Она также вручила специальный приз ММКФ "Верю!" имени Константина Станиславского. Почетной награды удостоился актер Сергей Безруков.





Сергей Безруков актер, народный артист РФ Все равно испытываешь чувство неловкости. Все равно думаешь, что это о ком-то другом. Я продолжаю работать, не думая о наградах, но приз "Верю!" – самая важная награда для актера. И самое главное, чтобы тебе верил зритель.

Открытие фестиваля прошло без президента ММКФ, режиссера и народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. Вместо него ведущий церемонии актер Даниил Воробьев, согласно многолетней традиции, вручил председателю жюри ювелирную цепь с образом святого Георгия как "символ власти". В этом году жюри основного конкурса ММКФ возглавил режиссер из Шри-Ланки Прасанна Витанаге.

Помимо него, основной конкурс будут судить российский режиссер, сценарист и продюсер Иван Твердовский, актриса Дарья Екамасова, китайская актриса и певица Цзинь Ша, турецкий режиссер и продюсер Махмут Фазыл Джошкун и испанский режиссер Хавьер Ребольо.

В рамках фестиваля покажут около 200 картин из 43 стран – среди них 19 мировых и международных премьер и 96 российских. В основном конкурсе полнометражного кино соревнуются 13 картин из Италии, Испании, Китая, России, Аргентины, Индии и других.

Церемония закрытия ММКФ состоится 23 апреля: победителям вручат статуэтки "Серебряный Святой Георгий", а главный приз фестиваля – "Золотой Святой Георгий" – получит лучший фильм.

"Неужели так приятно чувствовать себя шутом?"

Перед церемонией традиционно состоялась красная дорожка. По ней прошли звезды театра и кино, блогеры и другие приглашенные гости. Некоторые знаменитости выбрали откровенные наряды, несмотря на ветреную и дождливую погоду, а кто-то, наоборот, не забыл куртку и пальто.

Актриса Настасья Самбурская выбрала для выхода эффектное красное платье с асимметричным декольте. Образ дополнили атласные туфли в тон, макияж с акцентом на красной помаде и гладкая прическа с убранными назад волосами.

Не менее яркий образ выбрала актриса Валерия Астапова, снявшаяся в сериале "Москва слезам не верит. Все только начинается". Она появилась на красной дорожке в черном платье из перьев и рассказала об особых чувствах которые вызывает у нее присутствие на фестивале, сообщает газета "Известия".





Валерия Астапова актриса Мне трепетно, волнительно, красиво, масштабно! Очень приятно здесь находиться. Особенно если в такие моменты замирать и вспоминать, где было твое начало.

Одним из самых обсуждаемых в СМИ стал образ актрисы Кристины Асмус: белый наряд с открытой зоной плеч и декольте, который журналисты назвали "платьем невесты". Она также выбрала минималистичные украшения: серьги-капельки и тонкий браслет-цепочку. Распущенные волосы были уложены мягкими волнами.

Не обошлось и без провокационных нарядов. Блогер и ведущая Алина Ян (настоящее имя – Алина Саакян) надела золотистый корсет с элементами скульптуры, кружевные колготки и нижнее белье, при этом юбки или брюк не было вовсе.

На такой смелый выход отреагировала звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова в своих соцсетях. Она прикрепила видео с Алиной на красной дорожке и написала, что гости перестали чувствовать статус, который задают организаторы мероприятия.





Екатерина Волкова актриса Что происходит на дорожках ММКФ? Теперь я даже не уверена, что надеть на закрытие – может, рыболовную сетку? <...> Раньше выход на дорожку был привилегией. Ты – часть кино, часть истории. Одежда – жест уважения к фестивалю и тем, кто был до тебя. Сейчас смотрю репортажи, и возникает физическая неловкость. Будто в оперу ворвались пьяные родственники. Они не бунтуют, а просто не понимают, куда попали. Для них дорожка – лайв-стрим, хайп. Как для той блогерши в колготках и трусах, от которой волосы дыбом. Неужели так приятно чувствовать себя шутом?

Актриса подчеркнула, что выбор элегантного платья на подобные мероприятия является не консерватизмом, а уважением к присутствующим, и без этого "любая красная дорожка – шапито".

Одна из гостей красной дорожки пришла в своей версии исторического костюма, вдохновленной европейской модой XVII–XVIII веков с нотами барокко и рококо. Девушка надела корсетное платье с оголенными плечами и жестким лифом, расшитым золотыми узорами. Образ дополнял объемный шлейф с принтом, напоминающим полотна художников той эпохи.

По красной дорожке также прошли Валерия Гай Германика и ее дочь Октавия. Режиссер выбрала "голое" черное платье с кожаными рукавами: грудь скрывали лишь две круглые вставки. Образ дополнили ажурные колготки в тон, венок в прическе и насыщенный макияж с черными губами. Октавия выбрала более скромный образ: закрытое бордовое платье с длинными рукавами и высоким воротом. Аксессуаром стала крупная цепь с большим крестом.