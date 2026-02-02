Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 16:06

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Рэпер Кендрик Ламар обошел Jay‑Z по количеству статуэток "Грэмми"

Полуголый Бибер и Леди Гага в перьях: как прошла церемония вручения премии "Грэмми"

В Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения "Грэмми". После 4-летнего перерыва награждение посетил певец Джастин Бибер, который исполнил песню Yukon. Как прошла главная музыкальная премия года, читайте в материале Москвы24.

Самый титулованный рэпер в истории премии

Фото: Getty Images for The Recording Academy/Kevin Winter

В ночь на 2 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония вручения премии "Грэмми", которая является главной музыкальной премией года. Ведущим вечера стал комик и актер Тревор Ноа, а открыли мероприятие Бруно Марс и Розе с песней Apt.

Триумфатором вечера стал рэпер Кендрик Ламар. По итогам премии он получил пять статуэток, включая одну из главных – "Запись года" за совместную с соул-певицей SZA песню Luther. Также исполнитель забрал награды за лучший рэп‑альбом года, лучшее рэп‑исполнение, лучший рэп‑трек и лучшее мелодичное рэп‑исполнение.

В итоге общее число статуэток "Грэмми" в коллекции Ламара достигло 26, что сделало его самым титулованным рэпером в истории премии (Кендрик обогнал обогнал Jay‑Z (настоящее имя – Шон Кори Картер), у которого 25 статуэток, и Канье Уэста с 24 наградами).

"Альбом года" получил рэпер пуэрто-риканского происхождения Bad Bunny за Debí Tirar Más Fotos. Это первая в истории "Грэмми" полностью испаноязычная пластинка, выигравшая в этой категории.

Американская певица Билли Айлиш забрала награду "Песня года" за трек Wildflower. Это уже третья победа в этой категории в карьере исполнительницы.

Леди Гага стала обладательницей трех статуэток, в частности за лучший поп-альбом за пластинку Mayhem, а ее трек Abracadabra был признан лучшей танцевальной поп-записью и лучшей записью с ремиксом.

Лучшим новым артистом стала британская певица Оливия Дин. В свою очередь, кинорежиссер Стивен Спилберг впервые в карьере получил "Грэмми" – за продюсирование документального фильма о музыке композитора Джона Уильямса. Эта победа сделала его одним из тех, кто получил статус ЭГОТ (обладатель четырех главных премий: "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони").

Пластиковое платье и пирсинг на груди

Фото: Getty Images for The Recording Academy/John Shearer

Многие знаменитости пришли на мероприятие с черно‑белыми значками ICE OUT ("Долой иммиграционную и таможенную службу США"), выражая протест против миграционной политики президента Дональда Трампа.

"Никто не является нелегалом на украденной земле. <…> Наши голоса действительно имеют значение, и люди имеют значение. К черту ICE!" – заявила Билли Айлиш, принимая премию "Грэмми" за песню года Wildflower.

Аналогичную позицию высказал певец Bad Bunny.

"Мы не звери, не пришельцы, мы живые люди. И мы – американцы", – сказал певец со сцены, получая статуэтку.

Церемония запомнилась тем, что впервые за 4 года на сцену вышел Джастин Бибер. Он исполнил трек Yukon из нового альбома, причем сделал это певец в неожиданном образе: на нем были лишь шелковые семейные трусы и носки.

Ярким выступлением отметилась и Леди Гага. На "Грэмми" она представила хит Abracadabra в архивном образе Alexander McQueen из коллекции осень‑зима 2009 года. Выступление вышло ярким и эпатажным: голову исполнительницы украшала гигантская шляпа в форме птичьей клетки и с прорезью в виде глаза. На красной дорожке певица появилась в наряде из черных перьев.

Однако своими нарядами запомнились не только артисты, выступившие на сцене, но и гости премии. Например, 52‑летняя Хайди Клум прошла по ковровой дорожке в пластиковом платье от Marina Hoermanseder, которое точно повторяло изгибы тела. Если бы не лаковая фактура наряда, могло показаться, что Клум пришла обнаженной.

Певица Чаппелл Рон тоже решила сделать ставку на эпатаж. Она появилась в откровенном образе от Mugler – платье держалось за счет декоративного пирсинга на груди. Пользователи Сети посчитали наряд чересчур смелым.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика