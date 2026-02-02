Рэпер Кендрик Ламар обошел Jay‑Z по количеству статуэток "Грэмми"

В Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения "Грэмми". После 4-летнего перерыва награждение посетил певец Джастин Бибер, который исполнил песню Yukon. Как прошла главная музыкальная премия года, читайте в материале Москвы24.

Самый титулованный рэпер в истории премии

Фото: Getty Images for The Recording Academy/Kevin Winter

В ночь на 2 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония вручения премии "Грэмми", которая является главной музыкальной премией года. Ведущим вечера стал комик и актер Тревор Ноа, а открыли мероприятие Бруно Марс и Розе с песней Apt.

Триумфатором вечера стал рэпер Кендрик Ламар. По итогам премии он получил пять статуэток, включая одну из главных – "Запись года" за совместную с соул-певицей SZA песню Luther. Также исполнитель забрал награды за лучший рэп‑альбом года, лучшее рэп‑исполнение, лучший рэп‑трек и лучшее мелодичное рэп‑исполнение.

В итоге общее число статуэток "Грэмми" в коллекции Ламара достигло 26, что сделало его самым титулованным рэпером в истории премии (Кендрик обогнал обогнал Jay‑Z (настоящее имя – Шон Кори Картер), у которого 25 статуэток, и Канье Уэста с 24 наградами).

"Альбом года" получил рэпер пуэрто-риканского происхождения Bad Bunny за Debí Tirar Más Fotos. Это первая в истории "Грэмми" полностью испаноязычная пластинка, выигравшая в этой категории.

Американская певица Билли Айлиш забрала награду "Песня года" за трек Wildflower. Это уже третья победа в этой категории в карьере исполнительницы.

Леди Гага стала обладательницей трех статуэток, в частности за лучший поп-альбом за пластинку Mayhem, а ее трек Abracadabra был признан лучшей танцевальной поп-записью и лучшей записью с ремиксом.

Лучшим новым артистом стала британская певица Оливия Дин. В свою очередь, кинорежиссер Стивен Спилберг впервые в карьере получил "Грэмми" – за продюсирование документального фильма о музыке композитора Джона Уильямса. Эта победа сделала его одним из тех, кто получил статус ЭГОТ (обладатель четырех главных премий: "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони").

Пластиковое платье и пирсинг на груди

Фото: Getty Images for The Recording Academy/John Shearer

Многие знаменитости пришли на мероприятие с черно‑белыми значками ICE OUT ("Долой иммиграционную и таможенную службу США"), выражая протест против миграционной политики президента Дональда Трампа.

"Никто не является нелегалом на украденной земле. <…> Наши голоса действительно имеют значение, и люди имеют значение. К черту ICE!" – заявила Билли Айлиш, принимая премию "Грэмми" за песню года Wildflower.

Аналогичную позицию высказал певец Bad Bunny.

"Мы не звери, не пришельцы, мы живые люди. И мы – американцы", – сказал певец со сцены, получая статуэтку.

Церемония запомнилась тем, что впервые за 4 года на сцену вышел Джастин Бибер. Он исполнил трек Yukon из нового альбома, причем сделал это певец в неожиданном образе: на нем были лишь шелковые семейные трусы и носки.

Ярким выступлением отметилась и Леди Гага. На "Грэмми" она представила хит Abracadabra в архивном образе Alexander McQueen из коллекции осень‑зима 2009 года. Выступление вышло ярким и эпатажным: голову исполнительницы украшала гигантская шляпа в форме птичьей клетки и с прорезью в виде глаза. На красной дорожке певица появилась в наряде из черных перьев.

Однако своими нарядами запомнились не только артисты, выступившие на сцене, но и гости премии. Например, 52‑летняя Хайди Клум прошла по ковровой дорожке в пластиковом платье от Marina Hoermanseder, которое точно повторяло изгибы тела. Если бы не лаковая фактура наряда, могло показаться, что Клум пришла обнаженной.

Певица Чаппелл Рон тоже решила сделать ставку на эпатаж. Она появилась в откровенном образе от Mugler – платье держалось за счет декоративного пирсинга на груди. Пользователи Сети посчитали наряд чересчур смелым.

