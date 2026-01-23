Форма поиска по сайту

23 января, 15:30

Культура
Фильмы "Марти Великолепный" и "Грешники" поборются за "Оскар" в новой номинации

Черная комедия с Эммой Стоун или хоррор про вампиров: главные номинанты на "Оскар"-2026

Американская киноакадемия представила шорт-лист 98-го "Оскара", который состоится в Голливуде в марте. Подробнее о номинантах читайте в материале Москвы 24.

Шаламе против ДиКаприо

Фото: legion-media.com/ZUMA Press Wire/Billy Bennight

22 января Американская киноакадемия представила шорт-лист 98-й премии "Оскар". Победителей объявят 15 марта. Ведущим мероприятия снова выступит Конан О’Брайен, а статуэтки вручат победителям в 24 номинациях.

В главной из них – "Лучший фильм" – в 2026-м году представлено несколько громких картин: черная комедия Йоргоса Лантимоса "Бугония", спортивная драма "F1", готическая фантастика Гильермо дель Торо "Франкенштейн", семейная драма "Гамнет", еще один фильм о спорте "Марти Великолепный", триллер Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой", фильм Йоакима Триера "Сентиментальная ценность", вампирский хоррор "Грешники", экранизация повести "Сны поездов" и картина "Секретный агент".

Фото: кадр из фильма "Марти Великолепный"; режиссер – Джош Сэфди; производство – Central Pictures

За победу в номинации "Лучший актер" поборются Тимоти Шаламе за роль игрока в настольный теннис в "Марти Великолепном", Леонардо ДиКаприо ("Битва за битвой"), Итан Хоук ("Голубая луна"), Майкл Б. Джордан (в двух ролях в "Грешниках") и Вагнер Моура.

В списке претендентов на лучшую роль второго плана – Бенисио Дель Торо ("Битва за битвой"), Джейкоб Элорди ("Франкенштейн"), Делрой Линдо ("Грешники"), Шон Пенн ("Битва за битвой") и Стеллан Скарсгард ("Сентиментальная ценность").

Фото: кадр из фильма "Битва за битвой"; режиссер – Пол Томас Андерсон; производство – Warner Bros. Pictures

В номинации "Лучшая актриса" представлены Джесси Бакли за роль в фильме "Гамнет", Роуз Бирн за драму "Я бы тебя пнула, если бы могла", Кейт Хадсон за мюзикл "Мелодия их мечты", Ренате Реинсве за "Сентиментальную ценность" и Эмма Стоун за "Бугонию".

Среди претенденток на лучшую роль второго плана – Эль Фаннинг и Инга Ибсдоттер-Лилеас (обе снялись в картине "Сентиментальная ценность"), Эми Мэдиган ("Орудия"), Вунми Мосаку ("Грешники") и Тияна Тейлор ("Битва за битвой").

Приз за лучшую режиссерскую работу могут получить Хлоя Чжао ("Гамнет"), Джош Сэфди ("Марти Великолепный"), Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой"), Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность") и Райан Куглер ("Грешники").

Фото: кадр из фильма "Бугония"; режиссер – Йоргос Лантимос; производство – Focus Features

Статуэткой за лучший сценарий наградят автора фильма из следующего списка: "Грешники", "Марти Великолепный", "Сентиментальная ценность", "Голубая луна" и "Простая случайность". В свою очередь, в категорию "Лучший адаптированный сценарий" попали "Бугония", "Франкенштейн", "Гамнет", "Битва за битвой" и "Сны поездов".

На церемонии "Оскар-2026" представлена в том числе и работа россиянина. Речь идет об анимационном фильме "Три сестры", который создан петербуржцем Константином Бронзитом. Это не первая номинация аниматора на премию. Ранее на приз претендовали "Уборная история – любовная история" и "Мы не можем жить без космоса".

Кроме этого, в 2026 году Академия ввела новую номинацию – "Лучший кастинг". За статуэтку в этой категории поборются кастинг-директора фильмов "Битва за битвой", "Гамнет", "Грешники", "Марти Великолепный", "Секретный агент".

Неожиданный фаворит

Фото: кадр из фильма "Грешники"; режиссер – Райан Куглер; производство – Sony Pictures, Warner Bros.

В преддверии церемонии вручения "Оскара" западные критики делятся своими прогнозами по поводу того, кто получит заветную статуэтку в 2026-м. По данным сайта Variety, эксперты полагают, что победителем в звании "Лучший фильм" может стать хоррор "Грешники". Картина о вампирах получила рекордные 16 номинаций в разных категориях.

При этом среди номинантов в категории "Лучшая мужская роль" лидирует Тимоти Шаламе: западные критики и зрители положительно оценили его работу в фильме "Марти Великолепный". Шансы Шаламе резко возросли в том числе благодаря победе на премии "Золотой глобус", которую считают "репетицией Оскара". Отмечается, что если 30‑летний актер получит премию, он войдет в историю как второй по молодости лауреат в номинации "Лучшая мужская роль".

Также статуэтку "Оскара" прочат актрисе Джесси Бакли благодаря победе в номинации "Лучшая женская роль в драматическом фильме" на премии "Золотой глобус". Эксперты также указывают на наличие у нее наград Gotham и Astra, которые тоже значительно повышают шансы.

