Селена Гомес спровоцировала слухи о беременности после премии "Золотой глобус"

12 января в Лос-Анджелесе состоялась 83-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". Одним из триумфаторов стал актер Тимоти Шаламе: он получил статуэтку за роль в кинокартине "Марти Великолепный" и поблагодарил со сцены возлюбленную Кайли Дженнер. Чем еще запомнилась "репетиция "Оскара", читайте в материале Москвы 24.

Итоги

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

В ночь на 12 января в Лос-Анджелесе подвели итоги кинопремии "Золотой глобус". В номинации "Лучший мюзикл или комедия" победа досталась фильму "Битва за битвой", "Лучшей драмой" стала лента "Хамнет". "Лучшей режиссерской работой" и "Лучшим сценарием" признали работу Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой".



Приз в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом фильме" получил Вагнер Моура за работу в "Секретном агенте", а Джесси Бакли стала обладателем статуэтки в категории "Лучшая женская роль в драме" за роль в фильме "Хамнет".

"Лучшей актрисой в мюзикле или комедии" стала Роуз Бирн за фильм "Я бы тебя пнула, если бы могла". "Лучшим актером в мюзикле или комедии" выбрали Тимоти Шаламе за роль в картине "Марти Великолепный". "Лучшим телесериалом – мюзиклом или комедией" стала "Киностудия".

Одними из самых обсуждаемых в СМИ стали Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, которых в конце 2025-го заподозрили в расставании. На красной дорожке актер появился в одиночестве, а модель и бизнесвумен присоединилась к возлюбленному уже в зале.

Перед тем, как подняться на сцену за статуэткой, Шаламе поцеловал Дженнер, а затем поблагодарил ее за поддержку в своей торжественной речи.





Тимоти Шаламе актер Мой отец с детства прививал мне чувство благодарности: "Всегда будь благодарен за то, что у тебя есть". Это позволило мне уйти с этой церемонии с высоко поднятой головой, благодарным уже за то, что я здесь. Но я бы солгал, если бы сказал, что предыдущие поражения не сделали этот момент намного приятнее. Я люблю своих родителей и свою девушку. Большое вам спасибо.

Ранее Шаламе пять раз номинировали на премию "Золотой глобус".

Исторический момент

Фото: AP Photo/Invision/Richard Shotwell

Историческим событием стало вручение первой в истории премии в номинации "Лучший подкаст". Победителя объявил рэппер Снуп Догг (настоящее имя – Келвин Кордозар Бродус-младший). Музыкант вышел на сцену под свой хит 2004 года Drop It Like It’s Hot, но сразу попросил остановить музыку.

"Лучшая подкаст-программа – очень важная номинация для меня, потому что до появления подкастов я был тем, кого вы слушали, разъезжая на своих машинах. Вам, подкастерам, лучше надеяться, что я не вступлю в эту игру", – заявил со сцены рэпер.

Снуп также поблагодарил организаторов премии за то, что включили подкасты в список номинаций, а также всех подкастеров. Музыкант назвал победителем подкаст Эми Полер Good Hang. Триумфатор поблагодарила слушателей и отметила, что "именно так и представляла вручение награды".

В свою очередь, актриса Роуз Бирн запомнилась забавной речью во время получения статуэтки на сцене. Она одержала победу в номинации "Лучшая актриса в мюзикле или комедии" благодаря фильму "Я бы тебя пнула, если бы могла".

Роуз публично поблагодарила супруга Бобби Каннавале за поддержку, но отметила, что возлюбленный не смог присутствовать на церемонии.

"Он не смог сегодня быть здесь, потому что мы купили ящерицу, бородатую агаму, и он поехал с ней на выставку рептилий!" – выдала уважительную причину Бирн под смех зрителей.

Церемония также запомнилась шутками ведущей Никки Глейзер, в частности, она высмеяла пристрастие Леонардо ДиКаприо к молодым моделям. В настоящее время 51-летний актер встречается с 27-летней итальянской моделью Витторией Черетти.

"У тебя невероятная карьера: три "Золотых глобуса", "Оскар". Самое впечатляющее – это то, что ты смог добиться всего этого до того, как твоей девушке исполнилось 30!" – подколола Никки актера.

Камеры показали лицо ДиКаприо в этот момент, которое показалось журналистам застенчивым. Леонардо даже попытался изобразить "кусачий" жест рукой. В ответ Глейзер извинилась за "дешевую" шутку. Она завершила номер, процитировав знаменитое интервью актера из 90‑х вопросом о том, любит ли он все еще "пасту, пасту и еще раз пасту". ДиКаприо с улыбкой ответил "да", вызвав аплодисменты в зале.

Фото: legion-media.com/Sipa USA/Corine Solberg

Также в СМИ обсудили появление 33‑летней Селены Гомес на красной дорожке "Золотого глобуса". Для выхода в свет Гомес выбрала черное макси‑платье Chanel с открытыми плечами. На некоторых фото певица держала руку на животе, спровоцировав в Сети слухи о возможной беременности. Однако в 2024 году Гомес рассказала в интервью Vanity Fair, что из-за серьезных проблем со здоровьем у нее могут возникнуть трудности с вынашиванием детей. По словам знаменитости, беременность могла бы поставить под угрозу жизни ее и ребенка, поэтому она заявила, что подумывает над усыновлением.