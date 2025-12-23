Российская картина "Кракен" вошла в "Абсолютный топ" фантастических фильмов года

Фото: кадр из фильма "Кракен"; режиссер – Николай Лебедев; производство – телеканал "Россия 1", "Централ Партнершип", cтудия "Тритэ

Российская кинокартина "Кракен" попала в "Абсолютный топ" фантастических фильмов года. Она является единственной лентой рейтинга, снятой по оригинальному сценарию. Об этом стало известно Москве 24 из обнародованного киноканалом FAN топа.

Половина фильмов в рейтинге стали лидерами мирового бокс-офиса. При этом 9 из 10 картин не являются оригинальными историями. При составлении рейтинга учитывались мнения критиков, пользователей, топы киносайтов Rotten Tomatoes, Metacritic, IMDb, Film.ru, "Кинопоиск", "Кино-Театр.Ру" и других, а также данные кассовых сборов, мнение программной дирекции FAN и рейтинги иностранных изданий Variety, The Wall Street Journal и IndieWire.

По итогам первое место в "Абсолютном топе" занял "Супермен" (48 баллов), второе – "Франкенштейн" (39 баллов), третье – "Громовержцы" (38 баллов), четвертое – "Хищник: Планета смерти" (37 баллов), пятое – "Кракен" (36 баллов), шестое – "Лило и Стич" (35 баллов), седьмое – "Бугония" (32 балла), восьмое – "Мир Юрского периода: Возрождение" (30 баллов), девятое – "Трон: Арес" (24 балла) и десятое – "Фантастическая четверка: Первые шаги" (21 балл).



"Супермен" от режиссера Джеймса Ганна стал новой версией кинокомикса о защитнике Земли с планеты Криптон. Фильм предлагает взглянуть по-новому на Супермена. В картине главный герой показывается более уязвимым. Фильм смог собрать в мировом прокате 617 миллионов долларов.

"Франкенштейн" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, который занял второе место в рейтинге, является новой экранизацией романа Мэри Шелли об ученом Викторе Франкенштейне, который одержим идеей оживить чудовище. Как отмечал оператор Дан Лаустсен, основным цветом фильма режиссер выбрал янтарный, который ассоциируется с огнем. В качестве контраста ему стал стальной синий. Для достижения реалистичности в фильме была задействована минимальная компьютерная графика. "Франкенштейн" удостоился пяти номинаций на премию "Золотой глобус", в том числе "Лучшего фильма-драмы". Также кинокартина была включена в шорт-лист "Оскара" в шести номинациях.

"Громовержцы" Джейка Шрейера стали 36-м фильмом киновселенной Marvel. Кинокартина повествует о четырех героях-неудачниках, работающих на главу ЦРУ. По сюжету, их направляют на совместное задание, на котором они должны убить друг друга. Фильм встал на 15-е место в списке лидеров мирового проката 2025 года со сборам в 382 миллиона долларов.

Четвертое место в топе занял "Хищник: Планета смерти" Дэна Трахтенберга. Внимание в фильме сконцентрировано на мире хищников, которые являются антагонистами франшизы. Главный герой Дек, который был изгнан из своего клана, отправляется на планету Генна, где встречает девушку-андроида Тию. Вместе с ней он начинает охоту на хищника Калиска. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes картине удалось собрать 86% положительных рецензий.



Замкнул первую пятерку рейтинга российский фильм "Кракен" Николая Лебедева. Он стал самой кассовой фантастической картиной, снятой по оригинальному сценарию, а также первым в стране монстр-муви. Фильм рассказывает, как из-за геологических исследований в северных водах просыпается древнее чудовище, с которым предстоит столкнуться экипажу капитана Виктора Воронина, отправившегося на поиски пропавшего брата. Фильм снимался в Мурманской области, а консультантом по картине был командир реальной подводной лодки Вячеслав Самойлов. В прокате фильм собрал 1,1 миллиарда рублей.

На шестой строчке рейтинга расположилась игровая версия мультфильма "Лило и Стич" от режиссера Дина Флейшер-Кэмпа. Зрителям показывается, как шестилетняя девочка Лило вместо собаки забирает из приюта инопланетянина, который в результате оказывается беглецом от галактической полиции. Во всем мире фильм смог собрать 1 миллиард долларов, что в четыре раза превышает сборы анимационного оригинала.

Седьмое место в "Абсолютном топе" заняла "Бугония" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Фильм является ремейком южнокорейской ленты "Спасти зеленую планету!". По сюжету, персонаж Тед верит в теории заговора и вместе с напарником похищает топ-менеджера крупной компании, думая, что она инопланетянка. В одном из интервью композитор Джерскин Фендрикс подчеркивал, что режиссер попросил его написать саундтрек для фильма, основываясь на трех словах-ассоциациях, которыми стала пчела, подвал и космический корабль. При этом он мог прочитать сценарий и посмотреть ленту только после сданной работы. Картина удостоилась номинации на главный приз Берлинского кинофестиваля и попала в шорт-лист "Оскара" в номинациях "Лучшая операторская работа" и "Лучшая оригинальная музыка к фильму".

На восьмом месте рейтинга оказался "Мир Юрского периода: Возрождение" режиссера Гарета Эдвардса. Фильм стал седьмой частью франшизы. Сценаристом выступил Дэвид Кепп, написавший самый первый "Парк Юрского периода". Действие картины происходит спустя пять лет после событий прошлой части. Фармацевтическая компания планирует создать препарат от сердечных заболеваний, отправляя экспедицию на экваториальные острова. Съемки фильма проходили на Мальте и в Таиланде. В мировом прокате лента заработала свыше 800 миллионов долларов.

Девятую строчку "Абсолютного топа" занял "Трон: Арес" Йоакима Реннинга. Главную роль сыграл Джаред Лето. События фильма происходят через 40 лет после первой части. По сюжету, цифровой солдат Арес, созданный в качестве оружия, решает бросить вызов своим создателям. На Rotten Tomatoes фильм собрал 84% положительных оценок.

Замкнула рейтинг кинокартина "Фантастическая четверка: Первые шаги" режиссера Мэтта Шекмана. Фильм рассказывает о команде супергероев, которой необходимо защитить Землю от космического бога Галактуса. Главные роли исполнили Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак, Педро Паскаль и Ванесса Кирби. Фильм стал первым из новой фазы киновселенной Marvel. В конце 2026 года зрители смогут увидеть ленту "Мстители: Судный день", в которой Четверка вместе с Людьми Икс, Громовержцами и Мстителями будет бороться против Доктора Дума.

Ранее стали известны номинанты на "Золотой глобус – 2026". Например, в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" поборются Стерлинг К. Браун ("Рай"), Диего Луна ("Андор"), Гари Олдман ("Медленные лошади"), Марк Руффало ("Задание"), Адам Скотт ("Разделение") и Ноа Уайли ("Больница Питт").

