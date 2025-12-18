Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 11:59

Культура

Мультфильм российского режиссера Бронзита вошел в шорт-лист "Оскара"

Фото: youtube.com/officialSBIFF

Мультфильм российского режиссера Константина Бронзита "Три сестры" попал в шорт-лист премии "Оскар" 2026 года, передает портал IMDb.

Сам режиссер в своих соцсетях признался, что подал проект от имени вымышленного кипрского аниматора Тимура Когнова, чтобы работа оценивалась в отрыве от личности автора и страны происхождения.

В создании фильмов, попавших в шорт-лист "Оскара", приняли участие 37 музыкантов и кинематографистов из РФ. В частности, 7 россиян работали над визуальными эффектами фильма "Аватар: Пламя и пепел". В их числе – Алексей Стомахин, Антон Грабовский и Анна Глушкова. Также над звуковым оформлением фильма работал саунд-дизайнер Дмитрий Новиков.

Фильм "Аватар: Пламя и пепел" оказался сразу в четырех шорт-листах за лучшие визуальные эффекты, оригинальный саундтрек, оригинальную песню и звук.

В свою очередь, в номинации "Лучший кастинг" и "Лучший международный фильм" попал бразильский фильм "Тайный агент", оператором-постановщиком которого стала россиянка Евгения Александрова. Также две номинации получил фильм "Супермен", над которым в том числе работали три россиянина.

Кроме прочего, в создании американского детектива "Орудия", номинированного на "Лучший кастинг", участвовали Константин Сумцев и Ева Резник. К созданию визуального оформления фильма "Злая. Часть 2" приложили руку Евгений Анциферов, Дмитрий Виноградов и Родион Власов.

Над созданием визуальных эффектов к драме "Франкенштейн" трудился Никита Лебедев, а cтудента-медика в фильме сыграла актриса Любовь Елкина. Также россиянин Антон Рябков принимал участие в создании фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата".

Еще 3 российских специалиста работали над хоррором "Грешники", столько же приняли участие в создании картины "Капитан Америка: Новый мир". По 2 россиянина работали над фильмами "Марти Великолепный", "F1" и "Трон: Арес", а по одному – над проектами "Умри, моя любовь", "Школьный автобус" и "Битва за битвой".

Также известно, что флейтист Павел Мансуров вошел в число музыкантов, записывавших саундтрек к проекту "Бугония".

Ранее сообщалось, что церемония вручения театральной премии "Золотая маска" в 2026 году пройдет в Омске. Для проведения конкурсного цикла рассматривались и другие регионы России – Воронеж, Челябинск, Якутия, Дагестан и Екатеринбург. В настоящее время эксперты оценивают спектакли-кандидаты, номинанты которых будут представлены на фестивале в Москве.

Читайте также


культура

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика