Мультфильм российского режиссера Бронзита вошел в шорт-лист "Оскара"

Фото: youtube.com/officialSBIFF

Мультфильм российского режиссера Константина Бронзита "Три сестры" попал в шорт-лист премии "Оскар" 2026 года, передает портал IMDb.

Сам режиссер в своих соцсетях признался, что подал проект от имени вымышленного кипрского аниматора Тимура Когнова, чтобы работа оценивалась в отрыве от личности автора и страны происхождения.

В создании фильмов, попавших в шорт-лист "Оскара", приняли участие 37 музыкантов и кинематографистов из РФ. В частности, 7 россиян работали над визуальными эффектами фильма "Аватар: Пламя и пепел". В их числе – Алексей Стомахин, Антон Грабовский и Анна Глушкова. Также над звуковым оформлением фильма работал саунд-дизайнер Дмитрий Новиков.

Фильм "Аватар: Пламя и пепел" оказался сразу в четырех шорт-листах за лучшие визуальные эффекты, оригинальный саундтрек, оригинальную песню и звук.

В свою очередь, в номинации "Лучший кастинг" и "Лучший международный фильм" попал бразильский фильм "Тайный агент", оператором-постановщиком которого стала россиянка Евгения Александрова. Также две номинации получил фильм "Супермен", над которым в том числе работали три россиянина.

Кроме прочего, в создании американского детектива "Орудия", номинированного на "Лучший кастинг", участвовали Константин Сумцев и Ева Резник. К созданию визуального оформления фильма "Злая. Часть 2" приложили руку Евгений Анциферов, Дмитрий Виноградов и Родион Власов.

Над созданием визуальных эффектов к драме "Франкенштейн" трудился Никита Лебедев, а cтудента-медика в фильме сыграла актриса Любовь Елкина. Также россиянин Антон Рябков принимал участие в создании фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата".

Еще 3 российских специалиста работали над хоррором "Грешники", столько же приняли участие в создании картины "Капитан Америка: Новый мир". По 2 россиянина работали над фильмами "Марти Великолепный", "F1" и "Трон: Арес", а по одному – над проектами "Умри, моя любовь", "Школьный автобус" и "Битва за битвой".

Также известно, что флейтист Павел Мансуров вошел в число музыкантов, записывавших саундтрек к проекту "Бугония".

Ранее сообщалось, что церемония вручения театральной премии "Золотая маска" в 2026 году пройдет в Омске. Для проведения конкурсного цикла рассматривались и другие регионы России – Воронеж, Челябинск, Якутия, Дагестан и Екатеринбург. В настоящее время эксперты оценивают спектакли-кандидаты, номинанты которых будут представлены на фестивале в Москве.

