Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 18:16

Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо признан артистом года по версии Time

Фото: AP Photo/Invision/Richard Shotwell

Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо назван артистом года по версии журнала Time.

"Все, чего он когда-либо хотел, – это стать актером", – отметило СМИ на своей странице в соцсети Х.

Согласно анализу журнала, за более чем 30 лет карьеры, основанной "на совершении в основном непредсказуемых ставок", зрители продолжают любить Ди Каприо, возможно, даже сильнее, чем когда-либо прежде.

Актер является обладателем множества наград, включая "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль в фильме "Выживший".

Среди россиян актером года был признан Сергей Безруков, набравший 15% от числа опрошенных. Второе место занял его коллега по цеху Сергей Бурунов, которому свои признания отдали 14% респондентов.

На третьем месте с 10% голосов оказался Юра Борисов. Причем он разделил место с Александром Петровым.

В свою очередь, лучшими актрисами народного рейтинга были выбраны Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд. Все они набрали равное количество симпатий – по 7%.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика