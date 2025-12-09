Леонардо Ди Каприо признан артистом года по версии Time

Фото: AP Photo/Invision/Richard Shotwell

Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо назван артистом года по версии журнала Time.

"Все, чего он когда-либо хотел, – это стать актером", – отметило СМИ на своей странице в соцсети Х.

Согласно анализу журнала, за более чем 30 лет карьеры, основанной "на совершении в основном непредсказуемых ставок", зрители продолжают любить Ди Каприо, возможно, даже сильнее, чем когда-либо прежде.

Актер является обладателем множества наград, включая "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль в фильме "Выживший".

Среди россиян актером года был признан Сергей Безруков, набравший 15% от числа опрошенных. Второе место занял его коллега по цеху Сергей Бурунов, которому свои признания отдали 14% респондентов.

На третьем месте с 10% голосов оказался Юра Борисов. Причем он разделил место с Александром Петровым.

В свою очередь, лучшими актрисами народного рейтинга были выбраны Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд. Все они набрали равное количество симпатий – по 7%.