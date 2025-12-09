Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вышли в свет в парных нарядах после слухов о расставании

Фото: ТАСС/Invision/AP/Jordan Straus

Американский актер Тимоти Шаламе и модель Кайли Дженнер после слухов о расставании посетили премьеру фильма "Марти Великолепный" в парных нарядах. Об этом сообщает Daily Mail.

На мероприятие актер пришел в оранжевом кожаном костюме, рубашке и ботинках от бренда Chrome Hearts. Его образ дополняла черная сумка для пинг-понга.

Модель выбрала облегающее оранжевое платье Chrome Hearts с глубоким декольте. Также она надела остроносые туфли на шпильках аналогичного оттенка и массивное ожерелье.

Премьера состоялась в Лос-Анджелесе. На появившихся в Сети кадрах пара обнималась.

Слухи о расставании знаменитостей появились в середине ноября. СМИ утверждали, что инициатором разрыва стал актер, а причиной – его напряженный график.

При этом ранее пара уже якобы расходилась, однако Дженнер смогла убедить Шаламе возобновить отношения. Журналисты считают, что такой сценарий может вновь повториться.

