Назван самый опасный алкогольный напиток для россиян

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Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн и психиатр Даниил Покровский рассказали, какой алкоголь не следует часто употреблять россиянам.

По мнению Брюна, у россиян нет "гена европейца", который выработался у жителей стран Европы за многолетний период пристрастия к вину, а потому часто употреблять этот напиток им не стоит. Он предостерег, что злоупотребление соком лозы может быть опасным для здоровья, сообщает "Вечерняя Москва".

Покровский же, напротив, отнес к наиболее вредным спиртным напиткам пиво. Он, как нарколог, предложил вовсе запретить его для употребления.

"Алкоголь – наиболее безвредная составляющая пива. Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства – пенность, цвет, вкус, – крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт", – отметил специалист.

Оказалось, что в маленькой бутылке пива содержится предельно допустимая суточная доза кобальта. Его переизбыток в организме вызывает кардиопатию, ожирение сердца, что при патологии может привести к летальному исходу.

По словам Покровского, наименее вредным считается красное сухое вино, поскольку в его составе содержится множество витаминов, микроэлементов и антиоксидантов.

Ранее нарколог рассказал о вреде "бокала вина за ужином" для россиян. Отмечается, что в средиземноморских странах совершенно другой климат, нежели в России. Именно он позволяет гораздо быстрее выводить из организма алкоголь.