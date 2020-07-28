Минфин предложил отдавать конфискованные средства в ПФР – СМИ

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Минфин предложил перечислять в Пенсионный фонд денежные средства, законность получения которых невозможно доказать.

Как рассказали "Известиям" в пресс-службе ведомства, соответствующие поправки планируется ввести в Гражданский и Бюджетный кодексы.

Учитывая многомиллиардный дефицит ПФР, документ готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы. Отмечается, что новые нормы могут вступить в силу уже в декабре этого года.

Сейчас в пользу государства могут конфисковать только имущество, которое приобретено на неподтвержденные доходы. В этом году ПФР получил 21,4 миллиарда рублей от продажи конфискованного имущества у чиновников.

Ранее Минфин также предлагал конфисковывать валюту, которая была выведена из России незаконным путем.