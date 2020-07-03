Российский чиновник продал четыре истребителя по 153 рубля

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Нижегородский чиновник Андрей Силяков продал четыре истребителя за 153 рубля за штуку и девять лет скрывался от следствия. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".
По словам прокурора Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе Виктора Латина, Силяков занимал должность начальника отдела нефтепродуктов в Росрезерве.
В 2009 году чиновник выставил на продажу якобы листы железа и металлические пруты с названием "монтажный узел", которые на деле оказались боевыми истребителями МиГ-31.
Стоимость оценивалась в 153 рубля. В результате самолеты приобрела компания одного из близких знакомых Силякова, а затем по рыночной цене их перепродали заводу "Сокол".
Ущерб от действий чиновника составил более миллиарда рублей. В 2011 году накануне оглашения приговора Силяков скрылся, задержать его удалось лишь 26 мая 2020 года.
Он был объявлен в федеральный розыск. Следствию удалось установить, что Силяков вернулся на родину и остановился в доме супруги в Нижегородской области. Сейчас он находится в СИЗО.
Генпрокуратура ранее составила список самых коррупционных регионов России. Наиболее подверженной коррупции оказалась такая сфера деятельности, как организация торгов.
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