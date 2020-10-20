В ТиНАО выставлены на торги 15 участков под ИЖС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ТиНАО выставили на торги 15 участков под индивидуальное жилищное строительство, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, приобрести участки можно в Кленовском, Вороновском, Роговском, Новофедоровском и Внуковском поселениях.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов, с начала года в ТиНАО было реализовано 46 земельных участков.

"Арендаторы могут разместить на них частные жилые дома площадью от 361,6 до 832 квадратных метров, подсобные помещения, гаражи, а также вести садоводство. После строительства дома и оформления права собственности у арендаторов появляется возможность выкупить у города и земельный участок за 40% от его кадастровой стоимости", – приводятся в материале слова Ефимова.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, договор аренды по каждому из участков будет составлен на 1,5 года. За это время будущему арендатору нужно будет построить дом и оформить его в собственность.

Ранее стало известно, что предприниматели Москвы в 2020 году арендовали у города 468 нежилых помещений. Для этих целей была предусмотрена льготная ставка.

Самым большим объектом, сданным в аренду 2020 году, находится в Войковском районе. Его площадь составляет 418 квадратных метров. Маленьким объектом стало помещение в районе Соколиная Гора, площадь которого составляет 1,8 квадратного метра. Больше всего помещений сдали в аренду на юге Москвы. Далее идут ВАО и ЮЗАО.

