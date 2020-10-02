468 нежилых помещений арендовали предприниматели Москвы по льготной ставке в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

468 нежилых помещений арендовали столичные предприниматели малого и среднего бизнеса в 2020 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что общая площадь арендованных помещений составила 52,1 тысячи квадратных метров.

Он напомнил, что аукционы с льготными начальными ставками аренды ввели в 2017 года. Такая мера была предпринята для поддержки малого и среднего бизнеса. По словам Ефимова, за это время были арендованы 1496 помещений общей площадью свыше 184 тысячи квадратных метров.

"Треть от общего числа этих помещений была арендована в этом году – 468 помещения общей площадью 52,1 тысячи квадратных метров. Аренда городской недвижимости на льготных условиях пользуется популярностью у предпринимателей, так как начальная ставка составляет от тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4 750 рублей – для помещений на первых этажах и выше", – подчеркнул Ефимов.

Самым большим объектом, сданным в аренду 2020 году, находится в Войковском районе. Его площадь составляет 418 квадратных метров. Наиболее маленьким объектом стало помещение в районе Соколиная Гора, площадь которого составляет 1,8 квадратного метра.

Больше всего помещений сдали в аренду на юге Москвы (85 объектов). Далее идут ВАО (65 помещений) и ЮЗАО (41 помещение).

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что город выставляет на торги, как правило, объекты нежилого фонда площадью от 50 до 250 квадратных метров. Он сообщил, что они расположены в отдельно стоящих зданиях или на первых и подвальных этажах многокваритирных домов.

"Площадь одного лота по итогам торгов в 2020 году составила около 110 квадратных метров, а средняя стоимости аренды для подвальных помещений и объектов, расположенных в надземной части зданий, составила 4,8 тысячи и 12 тысяч рублей за квадратный метр соответственно", – отметил Гаман.

Сообщается, что в таких торгах могут участвовать лишь представители малого и среднего бизнеса или же организации, которые их поддерживают. Для участия в них заявитель должен быть включен в реестр малого и среднего предпринимательства.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что с начала 2020 года в аукционах приняли участие 3 297 инвесторов. На один лот в среднем претендовали семь участников, сообщил он.

Ранее Ефимов рассказал, что предприятия малого и среднего бизнеса увеличивают обороты с начала лета 2020 года. Данные показатели на август составили 209,6 миллиарда рублей. Максимальный прирост оборотов предприятий, по словам Ефимова, был зафиксирован в июне – он вырос на 56%.