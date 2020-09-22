Обороты предприятий малого и среднего бизнеса с лета непрерывно растут – Ефимов

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Предприятия малого и среднего бизнеса с начала лета 2020 года каждый месяц увеличивают обороты. В августе показатели оборота составили 209,6 миллиарда рублей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"После снятия большинства ограничений максимальный прирост оборотов предприятий малого и среднего бизнеса был зафиксирован в июне (по сравнению с маем) – на 56%. При этом на протяжении всего лета отрасль продолжала восстанавливаться", – заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он уточнил, что обороты субъектов МСП по итогам августа были на 31% больше, чем в июне.

Заммэра города добавляет, что каждый месяц организации малого и среднего бизнеса восстанавливают свой объем в экономике Москвы. С июня их доля в общем обороте предприятий и компаний увеличилась на 2,3%, достигнув значения 22,6%.

Например, весомый вклад в восстановление оборотов предприятий МСП внесли отрасли: общественное питание и сфера услуг. "Многие малые и средние предприятия этих отраслей не только не прекратили деятельность на пике пандемии за счет освоения онлайн-форматов, но и с началом отмены ограничений стали быстро наращивать еще и объемы офлайн-продаж", – обращает внимание Ефимов.

Известно, что субъекты МСП Москвы могут претендовать на получение субсидий и грантов от города. Они предоставляются департаментом предпринимательства и инновационного развития.

В частности, компании могут получить компенсации затрат на коммунальные услуги, проценты по кредитам, оборудование, ведение бизнеса по франшизе и другие. "В этом году был значительно расширен перечень мер поддержки для МСП столицы: в него добавлены шесть новых видов выплат. В их число вошли субсидии для социальных предприятий, гостиниц, организаций в сфере культуры, спорта и образования, компенсации затрат на онлайн-продвижение продукции, а также экспортный грант в размере 10% от суммы исполненных контрактов", – заключил Ефимов.

Ранее говорилось, что субсидии на 66 миллионов рублей одобрили для бизнеса Москвы. Стало известно, что 22,9 миллиона рублей экспортных грантов выделят девяти компаниям.