Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

08:26

Обороты предприятий малого и среднего бизнеса с лета непрерывно растут – Ефимов

экономика город

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Предприятия малого и среднего бизнеса с начала лета 2020 года каждый месяц увеличивают обороты. В августе показатели оборота составили 209,6 миллиарда рублей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"После снятия большинства ограничений максимальный прирост оборотов предприятий малого и среднего бизнеса был зафиксирован в июне (по сравнению с маем) – на 56%. При этом на протяжении всего лета отрасль продолжала восстанавливаться", – заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он уточнил, что обороты субъектов МСП по итогам августа были на 31% больше, чем в июне.

Заммэра города добавляет, что каждый месяц организации малого и среднего бизнеса восстанавливают свой объем в экономике Москвы. С июня их доля в общем обороте предприятий и компаний увеличилась на 2,3%, достигнув значения 22,6%.

Например, весомый вклад в восстановление оборотов предприятий МСП внесли отрасли: общественное питание и сфера услуг. "Многие малые и средние предприятия этих отраслей не только не прекратили деятельность на пике пандемии за счет освоения онлайн-форматов, но и с началом отмены ограничений стали быстро наращивать еще и объемы офлайн-продаж", – обращает внимание Ефимов.

Известно, что субъекты МСП Москвы могут претендовать на получение субсидий и грантов от города. Они предоставляются департаментом предпринимательства и инновационного развития.

В частности, компании могут получить компенсации затрат на коммунальные услуги, проценты по кредитам, оборудование, ведение бизнеса по франшизе и другие. "В этом году был значительно расширен перечень мер поддержки для МСП столицы: в него добавлены шесть новых видов выплат. В их число вошли субсидии для социальных предприятий, гостиниц, организаций в сфере культуры, спорта и образования, компенсации затрат на онлайн-продвижение продукции, а также экспортный грант в размере 10% от суммы исполненных контрактов", – заключил Ефимов.

Ранее говорилось, что субсидии на 66 миллионов рублей одобрили для бизнеса Москвы. Стало известно, что 22,9 миллиона рублей экспортных грантов выделят девяти компаниям.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать