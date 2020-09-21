Субсидии на 66 млн рублей одобрили для бизнеса Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы были одобрены 49 заявок на субсидии для представителей малого и среднего бизнеса на общую сумму свыше 66 миллионов рублей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заявки утвердили на двух последних отраслевых комиссиях. "Всего к этому моменту одобрено 879 заявок совокупным объемом 1,3 миллиарда рублей. На рассмотрении находится более двух тысяч заявок на сумму более 1,7 миллиарда рублей", – заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин. По его словам, сейчас продолжается прием документов по большинству действующих субсидий.

Стало известно, что 22,9 миллиона рублей экспортных грантов выделят девяти компаниям.

Кроме того, комиссией одобрены четыре заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства по субсидиям на участие в выставках. Сумма выплат составляет 770,5 тысячи рублей.

В июле принято решение о расширении перечня выставок, за участие в которых город компенсирует расходы. Теперь в нем 549 мероприятий.

Планируется, что еще 13,7 миллиона рублей получат 16 компаний, ведущих бизнес по франшизе. Субсидия поможет компенсировать проценты по кредитам, затраты на лизинг или покупку оборудования и другие.

Соцпредприятиям планируется выплатить 181,3 тысячи рублей. Эти средства можно использовать, чтобы возместить расходы на коммунальные услуги.

13 организаций, которые являются резидентами технопарков или участниками Московского инновационного кластера, получат 20,8 миллиона рублей.

До 1 октября можно направить заявку по выплатам для франчайзи, гостиниц, социальных предприятий, организаций в сферах спорта, развлечений, образования и культуры, резидентов технопарков и Московского инновационного кластера.

Получить консультации предприниматели могут по телефону единой линии поддержки по вопросам субсидий +7 (499) 961-01-20.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет "День открытых дверей для предпринимателей". Встреча состоится по адресу: Графский переулок, дом 4, корпуса 2, 3, 4, а также в территориальных отделах управления Роспотребнадзора.