В Москве пройдет "День открытых дверей для предпринимателей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве 17 сентября с 12:00 до 16:00 в дистанционном формате пройдет акция "День открытых дверей для предпринимателей". Она организована Управлением Роспотребнадзора.

Задачей мероприятия является повышение знаний предпринимателей о работе Управления. Кроме этого, в ходе акции посетителям расскажут о правах и обязанностях ИП и юрлиц, о том, как правильно обеспечивать санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан, а также о механизме открытости Роспотребнадзора.

Встреча состоится по адресу Графский переулок, дом 4, корпуса 2, 3, 4, а также в территориальных отделах Управления. Подробную информацию можно узнать по телефону +7 (495) 687-40-55.

Ранее 250 тысяч человек посетили Международный фестиваль "Российская креативная неделя – 2020" в Парке Горького за три дня его работы. Там прошли презентации профессий будущего в креативных индустриях и дискуссии об их развитии.

