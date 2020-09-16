В Москве пройдет "День открытых дверей для предпринимателей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве 17 сентября с 12:00 до 16:00 в дистанционном формате пройдет акция "День открытых дверей для предпринимателей". Она организована Управлением Роспотребнадзора.
Задачей мероприятия является повышение знаний предпринимателей о работе Управления. Кроме этого, в ходе акции посетителям расскажут о правах и обязанностях ИП и юрлиц, о том, как правильно обеспечивать санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан, а также о механизме открытости Роспотребнадзора.
Встреча состоится по адресу Графский переулок, дом 4, корпуса 2, 3, 4, а также в территориальных отделах Управления. Подробную информацию можно узнать по телефону +7 (495) 687-40-55.
Ранее 250 тысяч человек посетили Международный фестиваль "Российская креативная неделя – 2020" в Парке Горького за три дня его работы. Там прошли презентации профессий будущего в креативных индустриях и дискуссии об их развитии.
Более 40% предприятий не смогут заплатить отложенные налоги в 2020 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: