В общую долевую собственность жителей Москвы передадут до 200 нежилых помещений в домах

14:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин подписал распоряжение о передаче в общую долевую собственность жителей многоквартирных домов 177 нежилых помещений. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Передаваемые помещения расположены в 10 округах столицы (ЦАО, ЗАО, СЗАО, ЮЗАО, ЗелАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО)", – указано в сообщении.
К нежилым помещениям в домах относятся чердаки и подвалы. В них, помимо инженерных коммуникаций, могут быть расположены места для консьержей, хранения вещей, в том числе велосипедов и детских колясок.
По информации пресс-службы мэра и правительства столицы, после окончательной регистрации поправок в Жилищный кодекс жильцы многоквартирных домов получат право зарегистрировать общую собственность на названные нежилые помещения. Как следствие, их официально можно будет использовать для своих нужд.
Ранее стало известно, что предприниматели Москвы в 2020 году арендовали у города 468 нежилых помещений. Для этих целей была предусмотрена льготная ставка.
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