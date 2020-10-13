В общую долевую собственность жителей Москвы передадут до 200 нежилых помещений в домах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал распоряжение о передаче в общую долевую собственность жителей многоквартирных домов 177 нежилых помещений. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Передаваемые помещения расположены в 10 округах столицы (ЦАО, ЗАО, СЗАО, ЮЗАО, ЗелАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО)", – указано в сообщении.

К нежилым помещениям в домах относятся чердаки и подвалы. В них, помимо инженерных коммуникаций, могут быть расположены места для консьержей, хранения вещей, в том числе велосипедов и детских колясок.

По информации пресс-службы мэра и правительства столицы, после окончательной регистрации поправок в Жилищный кодекс жильцы многоквартирных домов получат право зарегистрировать общую собственность на названные нежилые помещения. Как следствие, их официально можно будет использовать для своих нужд.

Ранее стало известно, что предприниматели Москвы в 2020 году арендовали у города 468 нежилых помещений. Для этих целей была предусмотрена льготная ставка.

