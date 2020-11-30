В Москве в развитие бывших промзон инвестируют около 25 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве реорганизуют участки двух бывших промышленных зон на севере и юге, а также установят границы комплексного развития территорий (КРТ) еще двух на востоке города. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, общий объем инвестиций составит более 25 миллиардов рублей.

"В рамках комплексного развития на территориях бывших промзон Братцево, Чертаново и Выхино общей площадью 11,3 гектара появятся современные объекты производственного и общественно-делового назначения. Редевелопмент еще одной бывшей промышленной зоны Перово включает в себя также жилую застройку, детский сад, школу и детскую поликлинику", – отметил он.

По его Ефимова, планируется создать свыше 5,2 тысячи рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 1,9 миллиарда рублей в год.

Отмечается, что владельцы промзон Братцево и Чертаново имеют право в течение шести месяцев обратиться в столичную мэрию, чтобы заключить договор о КРТ и предоставить необходимые документы.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, наиболее масштабным по объему инвестиций (8,7 миллиарда рублей) должен стать проект в бывшей промзоне Чертаново.

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что территории бывших промзон в городе обладают большим потенциалом для нового градостроительного развития. По его словам, в течение следующих нескольких лет большое внимание уделят данному направлению. Бочкарев добавил, что благодаря развитию таких территорий получается создать жилые кварталы нового качества.

Ранее сообщалось, что две территории на юге и западе столицы будут реорганизованы. Одна из территорий находится в Южном Бутове, вторая – на Никулинской улице.