"Торги Москвы": развитие промзон города

С 2010 года Москве удалось сэкономить более триллиона рублей на городских закупках. Это стало возможным благодаря росту конкуренции на торгах. Число компаний, предлагающих свои товары и услуги столичным организациям, выросло за 10 лет в 25 раз. 80% поставщиков – это малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели и самозанятые.
Город продает без объявления цены машино-места в многоуровневом паркинге в Черемушках. Площадь лотов колеблется от 9 до 20 квадратных метров. Для участия в аукционе на электронной торговой площадке надо разместить заявку с суммой, которую готовы выложить за объект. Парковочное место достанется самому щедрому.
На продажу выставлены нежилые помещения на первом и втором этажах здания на Малой Ордынке. Их общая площадь составляет 105 квадратных метров. Дом находится на территории единой охранной зоны объекта культурного наследия "Ансамбль Марфо-Мариинской обители". Начальная цена лота – 16 миллионов 127 тысяч рублей.
"Не секрет, что московская земля – это такая дефицитная история, а как раз заброшенные промзоны, где большое количество правообладателей, как раз КРТ помогает запустить на этих территориях строительство новых проектов", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Уточняется, что у нынешних промзон есть собственники и арендаторы. Если они не могут договориться между собой о реновации территории, то город вправе выставить на аукцион право на ее комплексное развитие. Тогда каждому предпринимателю в промзоне придется сделать выбор.
"Он может совместно с победителем аукциона развивать свою площадку и строить то, что на этой территории предусмотрел город, либо продать свою площадку победителю аукциона. У нас есть задача привести территорию в порядок, экономически вдохнуть в нее новую жизнь, запустить строительство новых микрорайонов", – добавил Прохоров.
Подробнее – в программе "Торги Москвы".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: