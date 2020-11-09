"Торги Москвы": развитие промзон города

С 2010 года Москве удалось сэкономить более триллиона рублей на городских закупках. Это стало возможным благодаря росту конкуренции на торгах. Число компаний, предлагающих свои товары и услуги столичным организациям, выросло за 10 лет в 25 раз. 80% поставщиков – это малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Город продает без объявления цены машино-места в многоуровневом паркинге в Черемушках. Площадь лотов колеблется от 9 до 20 квадратных метров. Для участия в аукционе на электронной торговой площадке надо разместить заявку с суммой, которую готовы выложить за объект. Парковочное место достанется самому щедрому.

На продажу выставлены нежилые помещения на первом и втором этажах здания на Малой Ордынке. Их общая площадь составляет 105 квадратных метров. Дом находится на территории единой охранной зоны объекта культурного наследия "Ансамбль Марфо-Мариинской обители". Начальная цена лота – 16 миллионов 127 тысяч рублей.



"Не секрет, что московская земля – это такая дефицитная история, а как раз заброшенные промзоны, где большое количество правообладателей, как раз КРТ помогает запустить на этих территориях строительство новых проектов", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Уточняется, что у нынешних промзон есть собственники и арендаторы. Если они не могут договориться между собой о реновации территории, то город вправе выставить на аукцион право на ее комплексное развитие. Тогда каждому предпринимателю в промзоне придется сделать выбор.

"Он может совместно с победителем аукциона развивать свою площадку и строить то, что на этой территории предусмотрел город, либо продать свою площадку победителю аукциона. У нас есть задача привести территорию в порядок, экономически вдохнуть в нее новую жизнь, запустить строительство новых микрорайонов", – добавил Прохоров.

Подробнее – в программе "Торги Москвы".