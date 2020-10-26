"Торги Москвы": в 2020 году москвичи арендовали в 4 раза больше участков под ИЖС

Москвичи с начала года арендовали на аукционах 56 участков земли под индивидуальное жилищное строительство. Это в четыре раза выше показателей прошлого года. Общая площадь арендованных земельных наделов превышает 7 гектаров.

Значительно вырос и спрос: на каждый лот в среднем претендует 9 участников. Победитель торгов в течение полутора лет должен построить на участке дом и оформить на него права собственности.

После завершения срока аренды можно будет выкупить землю у города за 40% от кадастровой стоимости. Подробнее – в программе "Торги Москвы".