В "Почте России" объяснили появление заброшенных фургонов в Москве

Фото: ComDig Urban Exploration

В "Почте России" рассказали Москве 24, откуда появились заброшенные фургоны в Москве.

"Это закрытая автостоянка на территории автобазы "Почты России", на которой собраны выведенные из эксплуатации автомобили, ранее обслуживавшие почтовые отделения Москвы", – заявили в компании.

В "Почте России" подтвердили, что идет сбор необходимой документации для реализации списанных машин. Они будут проданы на аукционе.

Ранее стало известно, что отделения "Почты России" в Москве продолжают работать в штатном режиме, при этом в отделениях усилены меры безопасности. Такие решения вызваны распространением коронавируса по столице.

