Снижение заболеваемости COVID-19 возможно уже к концу года – Онищенко

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Главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что снижение уровня заболеваемости коронавирусом в РФ можно будет наблюдать уже к концу года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Онищенко, для этого необходимо соблюдать все предписанные требования: следить за социальной дистанцией, использовать средства индивидуальной защиты, внимательно относиться к гигиене рук, а также максимально перевести специалистов на дистанционный режим работы.

Также Онищенко отметил, что вспышку может остановить масштабированное производство вакцины и прививки, особенно для людей старшего возраста, которые являются самой уязвимой группой общества.

Ранее Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения коронавируса. В частности, он рассказал, что в 2013 году ученые из Китая и США смогли лабораторно воспроизвести коронавирус. Ученые провели полное геномное секвенирование вируса.