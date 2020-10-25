Вирусолог оценил эффективность зимних перчаток для защиты от COVID-19

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Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что зимние перчатки могут снизить риск заражения коронавирусом.

По его словам, матерчатые перчатки или простые зимние перчатки в транспорте будут снижать риск заражения так же, как и резиновые. Однако такая защита не работает, если в перчатках "чесать нос".

При этом член-корреспондент РАН добавил, что эффективность контактного пути передачи COVID все еще непонятна, поэтому полноценно роль перчаток оценить трудно, передает РИА Новости.

Главный инфекционист министерства здравоохранения России, профессор Владимир Чуланов ранее рассказал, что матерчатые перчатки необходимо использовать однократно.

В свою очередь, врачи-дерматологи указали, что антисептики для рук нужно применять с оглядкой на тип кожи, а также стараться наносить их не часто и пользоваться кремами.

Для того, чтобы не пересушивать кожу, стоит выбирать антисептики, в составе которых содержится глицерин, экстракт алоэ, а также дезинфицирующие средства с меньшим содержанием спирта.