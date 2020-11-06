Участок под строительство автотехцентра на юге столицы выставят на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На юге столицы в промзоне Ленино на торги выставят земельный участок площадью 0,71 гектара под строительство автотехцентра с автосалоном. Начальная цена за год аренды составит 11,27 миллиона рублей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В материале говорится, что с победителем торгов город заключит договор на 4,5 года. За этот срок арендатор должен завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию. После этого его передадут в собственность инвестора.
Как рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, участок имеет хорошую транспортную доступность.
"Суммарная площадь будущего объекта, согласно лотовой документации, составит почти 13,5 тысячи квадратных метров. Так, площадь автосалона составит 4,3 тысячи квадратных метров, автотехцентра – 9,19 тысячи квадратных метров", – приводятся в материале слова Щербакова.
Желающие могут подать заявку на участие в торгах до 23 ноября. Аукцион запланирован на 26 ноября.
Ранее сообщалось, что за последние 10 лет в Москве выкупили почти 7 тысяч объектов. Их общая площадь составила 1,4 миллиона квадратных метров. Отмечается, что треть нежилых помещений была реализована в центре Москвы.
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