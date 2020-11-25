Бочкарев назвал бывшие промзоны резервом развития столицы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Территории бывших промзон в городе обладают большим потенциалом для нового градостроительного развития. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Большим потенциалом развития обладают территории бывших заводов и фабрик, расположенных на территории города. Это резерв для градостроительного развития и формирования новой полноценной и удобной городской среды", – цитирует заммэра "Интерфакс".
По его словам, в течение следующих нескольких лет большое внимание уделят данному направлению.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства добавил, что благодаря развитию таких территорий получается создать жилые кварталы нового качества. На их территории появляется вся социальная и коммерческая инфраструктура, требующаяся для комфорта москвичей.
"Комплексное развитие территорий предполагает создание в шаговой доступности от жилья центров занятости, мест приложения труда", – отмечает Бочкарев.
Ранее говорилось, что две территории на юге и западе столицы будут реорганизованы. Одна из территорий находится в Южном Бутове, вторая – на Никулинской улице.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: