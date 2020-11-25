Бочкарев назвал бывшие промзоны резервом развития столицы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Территории бывших промзон в городе обладают большим потенциалом для нового градостроительного развития. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Большим потенциалом развития обладают территории бывших заводов и фабрик, расположенных на территории города. Это резерв для градостроительного развития и формирования новой полноценной и удобной городской среды", – цитирует заммэра "Интерфакс".

По его словам, в течение следующих нескольких лет большое внимание уделят данному направлению.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства добавил, что благодаря развитию таких территорий получается создать жилые кварталы нового качества. На их территории появляется вся социальная и коммерческая инфраструктура, требующаяся для комфорта москвичей.

"Комплексное развитие территорий предполагает создание в шаговой доступности от жилья центров занятости, мест приложения труда", – отмечает Бочкарев.

Ранее говорилось, что две территории на юге и западе столицы будут реорганизованы. Одна из территорий находится в Южном Бутове, вторая – на Никулинской улице.