Беспилотник доставляет анализы в ГКБ №1 имени Пирогова

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Беспилотный автомобиль осуществляет транспортировку анализов на территории Первой градской больницы имени Пирогова в Москве, с осени прошлого года он перевез уже более 4 200 контейнеров. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В прошлом году мы запустили беспилотник на территории Первой градской больницы имени Пирогова. Каждый день он помогает врачам и медсестрам доставлять анализы в разные корпуса больницы, а сами специалисты могут больше времени уделить пациентам. Ежедневно беспилотник делает восемь рейсов по 1 километру каждый. За все время он прошел уже 1 600 километров", – говорится в сообщении.

В департаменте призвали москвичей соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах, соблюдать дистанцию, а также пройти вакцинацию от коронавируса, оказав таким образом помощь врачам.

"Берегите себя и окружающих!" – указано в сообщении.

Как сообщалось, беспилотник был запущен НИИ "МосТрансПроект" и агентством инноваций Москвы. Эксперты института создали карту организации дорожного движения на территории Первой градской, а затем "цифрового двойника" разработанного маршрута внедрили в автомобиль, разработанный с МАДИ.