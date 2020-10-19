Беспилотник будет доставлять грузы на территории больницы в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Опасные грузы начнет доставлять беспилотник по территории Первой градской больницы. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.

Автомобиль без водителя будет курсировать между разными корпусами больницы имени Н. И. Пирогова, транспортируя анализы и лекарства.

Беспилотник был запущен НИИ "МосТрансПроект" и агентством инноваций Москвы. Эксперты института создали карту организации дорожного движения на территории Первой градской, а затем "цифрового двойника" разработанного маршрута внедрили в автомобиль, разработанный с МАДИ.

В Дептрансе отмечают, что беспилотники успешно работают. Например, первый паркон уже полгода перемещается по центру города, каждый день контролируя более 1 000 авто.

Глава Мостранспроекта Александр Поляков рассказал, что идея проекта появилась еще во время ограничений из-за коронавируса, а теперь полученные знания можно применить для того, чтобы помочь врачам.

"Это оградит докторов и других работников от возможного контакта с опасными грузами", – поделился Поляков.

Ранее в Подмосковье разработали дроны для изучения Арктики. Во время испытаний специалисты протестировали посадку и взлеты с палубы ледокола на воду и обратно. Это, отмечают эксперты, позволит использовать аппарат в поисково-спасательных работах.