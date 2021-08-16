Захарова прокомментировала обстановку в Кабуле

17:38
Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу Москва 24 прокомментировала обстановку в Кабуле. По ее словам, она стабилизируется.
Захарова также рассказала, что российское посольство в столице Афганистана работает в штатном режиме. Кроме того, с новой властью уже установлены рабочие контакты в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения.
Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что в Москве внимательно следят за обстановкой в Афганистане после перехода власти в этой стране к запрещенному в РФ движению "Талибан".
"По последним данным, обстановка в Кабуле и в стране в целом стабилизируется. Талибы приступили к наведению общественного порядка. Мы также зафиксировали, что они подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипломатических миссий", – сказала Захарова.
Она добавила, что МИД РФ призывает все афганские стороны воздержаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем.
"Действительно шокирующие кадры облетели весь мир. Но я хотела бы ответить на заявления Замира Кабулова, который сообщил, что ситуация хаоса вышла полностью из-под контроля, в результате которой погибли люди, мирные жители. Мы видели ужасающие видео, когда с шасси самолета падали люди, пытаясь зацепиться за самолет. Прямо или косвенно действия США стали результатом этого. Подчеркну, об этом говорил Кабулов. США направили дополнительные силы, чтобы обеспечить вывоз своих дипломатов и граждан, они спровоцировали хаос в аэропорту, задержали гражданские рейсы", – заключила она.
Захарова также задалась вопросом, если страны подписали заявление о том, чтобы все граждане Афганистана должны иметь беспрепятственную возможность покинуть территорию государства, то где их самолеты и спецтехника.
Накануне талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Официальный представитель катарского офиса "Талибана", запрещенного в РФ, Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в стране.
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что захват талибами Кабула стал неожиданностью для российской стороны.
Россияне не пострадали во время событий в аэропорту Кабула – МИД РФ
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