Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

17:38

Захарова прокомментировала обстановку в Кабуле

политика за рубежом эксклюзив

Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу Москва 24 прокомментировала обстановку в Кабуле. По ее словам, она стабилизируется.

Захарова также рассказала, что российское посольство в столице Афганистана работает в штатном режиме. Кроме того, с новой властью уже установлены рабочие контакты в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что в Москве внимательно следят за обстановкой в Афганистане после перехода власти в этой стране к запрещенному в РФ движению "Талибан".

"По последним данным, обстановка в Кабуле и в стране в целом стабилизируется. Талибы приступили к наведению общественного порядка. Мы также зафиксировали, что они подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипломатических миссий", – сказала Захарова.

Она добавила, что МИД РФ призывает все афганские стороны воздержаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем.

"Действительно шокирующие кадры облетели весь мир. Но я хотела бы ответить на заявления Замира Кабулова, который сообщил, что ситуация хаоса вышла полностью из-под контроля, в результате которой погибли люди, мирные жители. Мы видели ужасающие видео, когда с шасси самолета падали люди, пытаясь зацепиться за самолет. Прямо или косвенно действия США стали результатом этого. Подчеркну, об этом говорил Кабулов. США направили дополнительные силы, чтобы обеспечить вывоз своих дипломатов и граждан, они спровоцировали хаос в аэропорту, задержали гражданские рейсы", – заключила она.

Захарова также задалась вопросом, если страны подписали заявление о том, чтобы все граждане Афганистана должны иметь беспрепятственную возможность покинуть территорию государства, то где их самолеты и спецтехника.

Накануне талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Официальный представитель катарского офиса "Талибана", запрещенного в РФ, Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в стране.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что захват талибами Кабула стал неожиданностью для российской стороны.

Россияне не пострадали во время событий в аэропорту Кабула – МИД РФ

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать