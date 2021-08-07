В Москве запустили второй ночной маршрут электробуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве запустили еще один ночной маршрут электробуса. По нему транспорт следует от района Новокосино до метро "Китай-город", сообщает Telegram-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С 7 августа в Москве запускается второй ночной маршрут электробуса. Н4 довезет вас от Новокосино до метро "Китай-город", – сказано в сообщении.

Уточняется, что по маршруту также располагаются 7 станций метро: "Новокосино", "Новогиреево", "Перово", "Шоссе Энтузиастов", "Авиамоторная", "Площадь Ильича", "Китай-город".

Ранее стало известно, что в Москве маршруты трамваев А, № 3, 38 и 39 временно изменены. Это связано с отключением кабельной линии и отсутствием напряжения в контактной сети.

