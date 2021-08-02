Маршруты четырех трамваев в центре и на юге столицы временно изменены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве маршруты трамваев А, № 3, 38 и 39 временно изменены. Это связано с отключением кабельной линии и отсутствием напряжения в контактной сети. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Как уточняется, специалисты принимают оперативные меры для возобновления движения трамваев.

В Дептрансе уточнили, что маршруты трамваев временно изменены: А – от Новоконной площади до станции метро "Пролетарская"; № 3 – от Балаклавского проспекта через метро "Тульская" до улицы Серпуховский Вал.

Движение трамвая № 38 изменено на двух участках: от Черемушек через метро "Тульская" до Новоданиловского проезда и от улицы 3-й Владимирской до метро "Пролетарская"; № 39 – от станции метро "Университет" через метро "Тульская" до Новоданиловского проезда.

В настоящее время вместо трамваев курсируют автобусы, на которых пассажиры могут доехать от метро "Чистые пруды" через станцию метро "Павелецкая" до станции метро "Пролетарская".

В Дептрансе попросили горожан пользоваться автобусом № 158 и электробусом К на участке от метро "Павелецкая" до Комиссариатского моста.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы вышли на маршруты первые односекционные трамваи. Один такой трамвай вмещает 110 пассажиров. Все вагоны оборудованы системой климат-контроля, USB-разъемами и медиаэкранами.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, трамваи являются наиболее экологичным и эффективным видом городского наземного транспорта. Так, за один час трамваи перевозят почти в три раза больше пассажиров, чем автобусы, отметил он.

