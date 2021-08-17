Талибы объявили о временной приостановке всех рейсов в аэропорту Кабула

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Запрещенное в России террористическое движение "Талибан" объявило о временной приостановке всех рейсов в аэропорту Кабула. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По информации телеканала Al-Jazeera, вокруг здания аэропорта собралась толпа, которую разгоняли стрельбой. Жители Кабула продолжают стекаться в место, где накануне случилась давка.

Накануне американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула после того, как толпа желающих покинуть Афганистан прорвалась на взлетно-посадочную полосу. В результате погибли несколько человек.

Сообщалось, что паника началась на фоне участившихся полетов вертолетов с сотрудниками диппредставительств, которые ранее объявили о намерении покинуть страну.

15 августа движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.