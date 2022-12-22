Первый официальный день рождения Карла III отпразднуют в Великобритании 17 июня – СМИ

Фото: ТАСС/IMAGO/Thomas Gadd

Король Великобритании Карл III сохранит традицию празднования официального дня рождения монарха, которое производится посредством парада выноса знамени.

По информации телеканала Sky News, церемония состоится 17 июня в центре Лондона. Ее проводят ежегодно летом уже более 260 лет, причем реальная дата рождения монархов не имеет значения.

Во время парада король Карл III и принц Уэльский Уильям проедут верхом на лошадях. Королева-консорт Камилла и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, а также иные члены королевской семьи будут наблюдать из карет и с балкона Букингемского дворца.

В октябре Букингемский дворец объявил дату церемонии коронации нового короля Великобритании Карла III. Ее проведут 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.

Британская корона перешла к старшему сыну королевы Елизаветы II Чарльзу после ее смерти в начале сентября.

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