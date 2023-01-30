Spice Girls могут выступить на коронации Карла III – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/MARIUS BECKER

Поп-группа Spice Girls может выступить на концерте в честь коронации британского монарха Карла III, которая запланирована на май. Об этом сообщает газета The Sun.

По информации источника издания, гостями на мероприятии станут мировые звезды, но их список пока не разглашается.

Решение о возможном участии Spice Girls в предстоящем концерте связано с тем, что ранее группа, в которую входят Мелани Браун, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Джери Холлиуэлл и Виктория Бекхэм, неоднократно встречалась с принцем Чарльзом.

В октябре Букингемский дворец объявил дату церемонии коронации нового короля Великобритании Карла III. Ее проведут 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.

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