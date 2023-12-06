Испанский бизнесмен заявил, что королева Летиция изменяла с ним своему мужу

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

53-летний предприниматель из Испании Хайме дель Бурго рассказал, что королева Летиция изменяла своему мужу, королю Фелипе VI, с ним. Он также поделился снимком в качестве доказательства их романа, однако позже удалил его.

"Я не меняю ни одной запятой в своих удаленных сообщениях. Я ценю сообщения от тех, кто понял, что у меня есть на то причины. Я не держу зла на тех, кто угрожал мне расправой. Я не испытываю гордости. Но правда такова, какова она есть. Я признаю только одного Царя на небесах, и имя ему – Иисус из Назарета", – написал он на своей странице в соцсети X.

Ранее опубликованные им сообщения были удалены, но в Сети остались его публикации. Сейчас мужчина проживает в Британии. Снимок, на котором можно увидеть Летицию в черной пашмине, якобы принадлежащей дель Бурго, стал причиной слухов о продолжающихся отношениях. Королева вышла замуж за Фелипе в 2004 году.

"Любимый. Я ношу твою пашмину. Это как чувствовать тебя рядом со мной. Она заботится обо мне. Она защищает меня. Я считаю часы до нашей новой встречи. Чтобы любить тебя. Чтобы выбраться отсюда. Твоя", – такие слова якобы Летиции привел бизнесмен, который был женат на сестре Летиции Тельме в 2012–2014 годах.

Подобные заявления дель Бурго опубликовал спустя пару недель после того, как журналист, критик королевской семьи Хайме Пеньяфьеле представил книгу "Летиция и я". В ней он описал большую любовь предпринимателя и королевы. При этом дель Бурго утверждал, что у него нет никакого интереса к этой книге.

Ключевые СМИ Испании и сама королевская семья не стали комментировать ситуацию. Некоторые пользователи писали, что таким игнорированием они пытаются замять дело. Другие выразили уверенность в том, что публикации дель Бурго ничего не значат и представляют собой провокацию.

Ранее в прессе писали, что принц Гарри и Меган Маркл не были приглашены на первую годовщину смерти Елизаветы II, так как король Карл III не считает их близкими членами семьи. Такую информацию предоставил бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел.

Принца Гарри не пригласили на годовщину со дня смерти Елизаветы II