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26 февраля, 07:04

Политика

Митинг венгерских оппозиционных партий за прямые выборы президента прошел в Будапеште

Фото: ТАСС/AP/Zoltan Balogh

Оппозиция в Венгрии провела митинг с участием до двух тысяч человек, требуя провести прямые президентские выборы в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие собрались перед зданием парламента и установили сцену, где выступили представители оппозиционных партий "Демократическая коалиция", Momentum, Párbeszéd и Венгерской социалистической партии. Среди выступающих также был мэр Будапешта Гергей Карачонь.

Толпа также выкрикивала лозунги за отставку премьер-министра страны Виктора Орбана.

10 февраля президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что уходит в отставку. Причиной для этого стал скандал, связанный с тем, что она удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, участвовавшего в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Оппозиционные партии страны в связи с этим призвали ее покинуть свой пост.

Вслед за Новак, о своем уходе из политики заявила экс-глава Минюста Венгрии Юдит Варга. Она рассказала, что также несет ответственность за подготовку решения президента Венгрии о помиловании бывшего заместителя директора детского дома.

Президент Венгрии Каталин Новак заявила об отставке после скандала

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