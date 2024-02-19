Венгрия сообщила, что не будет накладывать вето на 13-й пакет санкций против РФ

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Будапешт не будет накладывать вето на 13-й пакет санкций Евросоюза против РФ, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в рамках встречи в Брюсселе. Трансляцию вел телеканал М1.

"На этапе подготовки 13-го пакета санкций из него удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии. Поэтому мы считаем, что с этой точки зрения использовать вето не имело бы смысла. В то же время я думаю, что ЕС принимает неправильное решение", – высказался Сийярто.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что Европейский союз готовит 13-й санкционный пакет, который в том числе затронет вопрос поставок России БПЛА. По ее словам, ограничительные меры почти согласованы. Брюссель рассчитывает ввести их к 24 февраля, уточнила она.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что новые санкции Евросоюза будут направлены против обхода рестрикций с использованием третьих стран.