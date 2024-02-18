Президент Литвы признал неэффективность антироссийских санкций Евросоюза

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Санкции Евросоюза против РФ действуют неэффективно. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа во время участия в Мюнхенской конференции по безопасности, пишет агентство BNS.

"Приходится признать, что все эти пакеты санкций оказывали очень ограниченное, неэффективное воздействие на российскую экономику", – приводит ТАСС слова Науседы из статьи агентства.

По словам лидера Литвы, к такому выводу он пришел после анализа реальных макроэкономических показателей РФ. В качестве причины неэффективности антироссийских санкций Науседа привел возможность их обхода.

В связи с этим он призвал усилить вторичные последствия и устранить всевозможные механизмы обхода вводимых ограничительных мер.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый 13-й пакет санкций Евросоюза против России будет направлен против обхода рестрикций с использованием третьих стран.

Кроме того, по словам главы ЕК, организация планирует использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования производства оружия для Киева.

До этого СМИ сообщали о том, что экс-заместитель помощника американского лидера по нацбезопасности Далип Сингх, считающийся главным архитектором санкций США против РФ после начала СВО на Украине, намерен вернуться на прежнюю должность.

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