Новый 13-й пакет санкций ЕС направят против обхода ограничений

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Новый 13-й пакет санкций Евросоюза против России будет направлен против обхода рестрикций с использованием третьих стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Мы отслеживаем, через какие страны обходят наши санкции, ведем с этими странами жесткий разговор, накладываем санкции на их компании", – отметила она.

По словам главы ЕК, организация планирует использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования производства оружия для Киева.

"Мы уже создали легальную базу, и я уверена, что мы сможем ее использовать", – добавила фон дер Ляйен.

Ранее появилась информация о том, что постпреды стран ЕС 14 февраля приступят к обсуждению 13-го пакета санкций против РФ, в который может войти ограничения в области экономики, а также в адрес конкретных персоналий. По информации СМИ, санкции могут быть введены до 24 февраля.

Однако после стало известно, что страны ЕС могут утвердить 13-й пакет антироссийских санкций 19 февраля.

Позже против документа проголосовал представитель Венгрии. Будапешт стал единственной страной, которая высказалась против введения новых ограничений. Как сообщил чиновник на анонимных правах, такое решение было принято представителями Венгрии из-за включения в 13-й пакет санкций против России трех китайских и одной индийской компании.

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