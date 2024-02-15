15 февраля, 07:49Политика
Турция изучает сообщения о готовности ЕС ввести санкции из-за "поддержки РФ" – СМИ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Турция анализирует информацию о планах Евросоюза (ЕС) ввести ограничительные меры против турецких компаний в связи с якобы помощью России в обходе санкций. Об этом РИА Новости заявил диписточник в Анкаре.
Новые европейские санкции могут коснуться компаний из Китая, Гонконга, Сербии, Таиланда, Индии, Казахстана, Шри-Ланки и Турции, которые якобы оказывают России помощь в военных целях, заявлял ранее Bloomberg. Если такую меру утвердят, то это будет первый случай, когда ЕС введет ограничения против фирм в КНР после начала конфликта на Украине.
"Заявления о том, что мы якобы помогаем России в военных целях и обходе санкций – наглая ложь", – сообщил источник.
При этом, по его словам, подобного рода заявления направлены на то, чтобы подорвать посреднические усилия Турции по урегулированию конфликта между РФ и Украиной.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил о готовности турецкой стороны быть посредником и провести мирные переговоры для достижения мира на Украине.
До этого Эрдоган заявлял в беседе с Владимиром Путиным, что перспективы для достижения мира на Украине отсутствуют на горизонте. Президент Турции подчеркнул, что Турция будет и дальше выполнять функцию посредника в вопросах, например, обмена пленными и Запорожской атомной электростанции.
Эрдоган заявил, что Турция надеется на скорейшее завершение войны "справедливым и прочным миром на основе международного права". Он заметил, что конфликт наносит ущерб не только России и Украине, но и турецкому региону.
Эрдоган заявил, что Турция продолжает работать в качестве посредника между РФ и Украиной
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