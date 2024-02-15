Турция изучает сообщения о готовности ЕС ввести санкции из-за "поддержки РФ" – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Турция анализирует информацию о планах Евросоюза (ЕС) ввести ограничительные меры против турецких компаний в связи с якобы помощью России в обходе санкций. Об этом РИА Новости заявил диписточник в Анкаре.

Новые европейские санкции могут коснуться компаний из Китая, Гонконга, Сербии, Таиланда, Индии, Казахстана, Шри-Ланки и Турции, которые якобы оказывают России помощь в военных целях, заявлял ранее Bloomberg. Если такую меру утвердят, то это будет первый случай, когда ЕС введет ограничения против фирм в КНР после начала конфликта на Украине.

"Заявления о том, что мы якобы помогаем России в военных целях и обходе санкций – наглая ложь", – сообщил источник.

При этом, по его словам, подобного рода заявления направлены на то, чтобы подорвать посреднические усилия Турции по урегулированию конфликта между РФ и Украиной.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил о готовности турецкой стороны быть посредником и провести мирные переговоры для достижения мира на Украине.

До этого Эрдоган заявлял в беседе с Владимиром Путиным, что перспективы для достижения мира на Украине отсутствуют на горизонте. Президент Турции подчеркнул, что Турция будет и дальше выполнять функцию посредника в вопросах, например, обмена пленными и Запорожской атомной электростанции.

Эрдоган заявил, что Турция надеется на скорейшее завершение войны "справедливым и прочным миром на основе международного права". Он заметил, что конфликт наносит ущерб не только России и Украине, но и турецкому региону.



Эрдоган заявил, что Турция продолжает работать в качестве посредника между РФ и Украиной