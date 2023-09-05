Эрдоган заявил об отсутствии на горизонте перспектив для мира на Украине

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Перспективы для достижения мира на Украине отсутствуют на горизонте. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Сочи, где проводились переговоры турецкого лидера с Владимиром Путиным.

"Позиция Турции в отношении продолжающейся войны на Украине однозначна. С самого первого дня мы всегда выступали за мир, диалог и дипломатию. Мы прилагали большие усилия для предотвращения дальнейшего кровопролития. Мы не усугубляли проблему и не подливали масла в огонь, мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились. К сожалению, война, продолжающаяся уже 1,5 года, все еще идет. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается", – передает РИА Новости слова Эрдогана.

Президент Турции подчеркнул, что в вооруженном конфликте нет победителей, а в мире нет проигравших. Он уточнил, что Турция готова оказать помощь в случае желания обеих сторон. Помимо этого, страна будет и дальше выполнять функцию посредника в вопросах, например, обмена пленными и Запорожской атомной электростанции.

Эрдоган заявил, что Турция надеется на скорейшее завершение войны "справедливым и прочным миром на основе международного права". Он заметил, что конфликт наносит ущерб не только России и Украине, но и турецкому региону.

Накануне Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров заявил, что новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине не обсуждались. По словам президента России, в Москве знают о том, что при посредничестве Эрдогана "была достигнута договоренность, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегациями", но после Киев их "отправил на свалку".

Переговоры Путина и Эрдогана продлились 3 часа