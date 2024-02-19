МИД ФРГ заявил, что 13-й пакет санкций затронет сферу БПЛА

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Европейский союз (ЕС) готовит 13-й санкционный пакет, который в том числе затронет вопрос поставок России БПЛА. Об этом в преддверии встречи с коллегами из стран ЕС заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, ее речь транслировалась на сайте Европейской комиссии.

По ее словам, пакет почти согласован. Главы МИД стран ЕС обсудят новые антироссийские санкции 19 февраля. Брюссель рассчитывает ввести их к 24 февраля.

Между тем глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что рестрикции ЕС против РФ бесполезны, потому что они не приносят мира и являются контрпродуктивными, так как от них в конечном счете больше всего страдает европейская экономика. Об этом сообщает News.ru.

Он напомнил, что выступает против санкций Европейского союза против России начиная с 2014 года. По его мнению, с 2022 года введение рестрикций сильно активизировалось.

Филиппо уточнил, что это можно заметить по резкому росту цен на энергоносители, который затрагивает всю экономику. По его мнению, подобное влечет за собой закономерную деиндустриализацию стран содружества.

Кроме того, политик уверен, что рестрикции создают атмосферу "ненужной напряженности в то время, когда мы должны пытаться быть за столом переговоров".

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что санкции Евросоюза против РФ действуют неэффективно. К такому выводу он, по собственному признанию, пришел после анализа реальных макроэкономических показателей РФ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что новый, 13-й пакет санкций Евросоюза против России будет направлен против обхода рестрикций с использованием третьих стран.

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