14 февраля, 17:50Политика
193 физических и юридических лица могут внести в 13-й пакет санкций ЕС против РФ
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Евросоюз предложил добавить 193 физических и юридических лица в 13-й пакет санкций против РФ. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект документа.
Из текста следует, что изначально Евросоюз предлагал добавить 118 физических и юридических лиц. Но позже ЕС внес в список еще 43 физических и 32 юридических лица.
Ранее стало известно, что постпреды государств ЕС 14 февраля начнут согласовывать 13-й пакет антироссийских санкций. Ограничения, планируемые к обсуждению, намерены утвердить и ввести к 24 февраля.
По данным прессы, санкции могут коснуться 55 компаний и 60 физических лиц. Отмечалось, что их распространят на тех физических и юридических лиц, которые относятся к выпуску вооружений, а также поставкам ключевых технологий и электроники.
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