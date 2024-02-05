Венгрия выступила против санкций в отношении энергетики РФ

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Венгрия выступает против новых антироссийских санкций Евросоюза и не допустит дополнительных ограничений на сотрудничество с РФ в области энергетики и атомной промышленности. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России и принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что тема была затронута в разговоре с эстонским коллегой Маргусом Цахкной. Венгрия считает, что санкционная политика провалилась, поэтому в стране не видят смысла в принятии новых пакетов санкций, подчеркнул Сийярто.

По его информации, на переговорах в Брюсселе Венгрия ясно дала понять, что "не допустит никаких карательных мер, которые повлияли бы на энергетический сектор и ядерную энергетику или угрожали бы внешним отношениям ЕС".

"В Брюсселе ведутся дискуссии на эту тему, и я отдал нашему послу четкое указание по этому вопросу", – подчеркнул министр.

В ноябре прошлого года Венгрия отказалась поддерживать проект по выделению Украине помощи в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, так как Будапешт не получил гарантий от киевских властей для собственных компаний.

Между тем глава евродипломатии Жозеп Боррель завил, что ЕС готовит 13-й пакет антироссийских санкций, который коснется многих физических лиц и организаций. Он добавил, что в ЕС каждый месяц обсуждают санкции против России.

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