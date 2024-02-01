Саммит ЕС поддержал использование доходов от активов РФ для поддержки Украины

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Участники саммита Евросоюза утвердили предложение Еврокомиссии, заключающееся в использовании доходов от замороженных активов РФ для частичного финансирования программы помощи Украины до 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление по итогам встречи.

Из документа следует, что сумма фонда поддержки Украины на период с 2024 по 2027 год составит 50 миллиардов евро. 33 миллиарда евро из этих средств – кредиты, гарантированные из бюджета ЕС, еще 17 миллиардов евро будут предоставлены в виде безвозмездной помощи.

"Потенциальные доходы для формирования этой суммы могут генерироваться в рамках соответствующих юридических актов ЕС относительно доходов частных площадок от иммобилизованных активов ЦБ России", – говорится в заявлении.

Ранее подобное предложение было согласовано послами ЕС. Сообщалось, что средства будут направлены на "реконструкцию Украины".



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