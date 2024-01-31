Захарова заявила, что РФ расценит конфискацию активов как акт торговой войны

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Россия рассмотрит конфискацию замороженных активов со стороны Евросоюза в качестве торговой войны. Москва жестко ответит на такой шаг, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Залатать дыру в бюджете за счет российских активов – идея для ЕС крайне заманчивая, если не сказать уже навязчивая. Единственное, что их отодвигает от последнего шага, – это последствия", – указала дипломат.

Захарова заявила, что любые попытки конфискации российских активов стали бы грубым нарушением международного права.

Ранее послы Евросоюза предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов. Уточнялось, что предложение подразумевает использование данных доходов для "поддержки реконструкции Украины".

Между тем в МИД РФ предупредили, что Москва "эффективно" и "адекватно" ответит на любые попытки западных стран конфисковать российские активы и недвижимость.

Дипломаты отметили, что изъятие имущества России нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, в том числе суверенное равенство государств, а также является неправомерным.

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