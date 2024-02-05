Боррель заявил, что 13-й пакет санкций против РФ коснется многих физлиц и организаций

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ЕС готовит 13-й пакет антироссийских санкций, который коснется многих физических лиц и организаций. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, пресс-конференция транслировалась на сайте Еврокомиссии.

По его словам, новый пакет еще не согласован, поэтому он не смог сообщить какие-либо детали. Боррель добавил, что в ЕС каждый месяц обсуждают санкции против России.

Ранее в СМИ сообщалось, что государства Евросоюза намерены утвердить новый пакет санкций против Москвы ближе к 24 февраля 2024 года. Уточнялось, что в 13-й санкционный пакет ЕС планирует включить свыше 200 российских физических и юридических лиц.

До этого стало известно, что ЕК начала неофициально организовывать встречи на высоком уровне в рамках обсуждения нового пакета антироссийских санкций. По данным СМИ, ограничительные меры будут сосредоточены на блокировании возможностей обхода предыдущих санкций.

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