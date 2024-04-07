Премьер Фицо предположил, что Запад может наказать Словакию за выборы президента

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Запад может наказать Словакию за избрание президентом республики Петера Пеллегрини, который выступает против вооружения Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на своей странице в одной из социальных сетей.

"Мы избрали Петера Пеллегрини, а не Ивана Корчока, который бы без колебания проводил на Украину словацкие батальоны", – цитирует его ТАСС.

Фицо напомнил, что его партию после победы на парламентских выборах 2023 года вместо поздравлений исключили из Партии европейских социалистов из-за его позиции по конфликту на Украине. Поэтому, добавил политик, он бы не удивился, если бы из-за выборов президента Еврокомиссия остановила бы им доступ в фонды

Ранее стало известно, что Пеллегрини одержал победу на выборах президента Словакии с 53,12% голосов. Соперник главы словацкого парламента, бывший глава МИД страны Иван Корчок набрал 46,87%.